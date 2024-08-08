Водночас російська армія значно зменшила застосування бойової авіації у регіоні. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація у районі Вовчанська

Як повідомив Саранцев, наразі окупанти прагнуть розширити зону контролю у Вовчанську і просуватися флангами. Однак, за його словами, тактика окупаційних військ особливо не змінилася.

Єдине змінилося те, що вони почали менше застосовувати авіаційну компоненту. Приміром, за вчорашній день авіаударів не завдавали,

– розповів він.

Зокрема, речник ОТУ розповів про зменшення кількості застосування авіаударів там. Він пояснив, що радше за все це пов'язано з тим, що ЗСУ раніше завдали успішних ударів по території аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області. Там було знищено склади з боєприпасами та інфраструктура.

"Ми пов’язуємо це з появою F-16 в українському небі, із заявами президента щодо підсилення ППО на Харківщині. Також це може буди пов’язано з тим, що противник авіаційну компоненту залучає на тому напрямку, який для нього є наразі більш важливим", – зауважив представник.

За його словами, зараз найбільш важливим для ворога напрямком, у якому регулярно точаться запеклі бої, є Покровський, що у Донецькій області. До слова, за даними Генштабу, на Харківському напрямку кількість атак за минулу добу зросла до 3. ЗСУ відбивали штурмові дії російської армії біля Вовчанська та Тихого.