Шуфрич признался, что его жена после российского "Спутника V" привилась другой вакциной

Нардеп из пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", также возглавляющий в Верховной Раде комитет по свободе слова, в телеэфире 28 октября сделал неожиданное признание.

Он рассказал, что его жена вакцинировалась сначала российским "Спутником V", но затем перевакцинировалась американским препаратом Johnson & Johnson. Сам Шуфрич привит якобы китайской вакциной CoronaVac.

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Жена Шуфрича привилась российским "Спутником V", но затем выбрала другую вакцину

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич признался, что его супруга поначалу вакцинировалась российским препаратом "Спутник V". Сразу заметим, что его эффективность так и не доказали, и этот препарат ни одним серьезным международным органом не признан.

Вероятно, это и побудило Екатерину Майкову (именно так зовут жену Нестора Шуфрича, если верить его декларации) привиться позже другой вакциной. Как сказал Шуфрич, женщина избрала препарат из США от Johnson & Johnson.

Буквально 4 дня назад я получил отрицательный тест. Болел я впервые за полтора года пандемии. Было подозрений больше, но болел первый раз после вакцинации. Жена вакцинировалась Johnson. Откровенно говорю. А перед тем "Спутником",

– сказал Шуфрич.

Интересно, что ровно год назад Шуфрич уже заявлял, что болен COVID-19. Однако тогда он "не был уверен". Следует напомнить и о другом случае:

Также чуть больше года назад в этом же ток-шоу Нестор Шуфрич грязно обругал на то время главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко (назвал его "сволочью и нелюдем").

И вот теперь депутат из ОПЗЖ снова отличился чем-то подобным, обозвав теперь уже министра здравоохранения Ляшко "негодяем". На что ведущая программы справедливо заметила: "Весь мир театр, и все мы в нем актеры..."

народные депутаты Украины, как было предусмотрено планом вакцинации, имели возможность вакцинироваться препаратом Pfizer. Однако Нестор Шуфрич, как он сам говорит, выбрал китайский CoronaVac.