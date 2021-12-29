Шуфрич говорит о WhatsApp-опросе среди членов СНБО.

К теме Трансляцию каналов Шуфрича "Першого незалежного" и UkrLive прекратили после введения санкций

Мне неизвестно, что было реальное заседание, мне этого не подтвердили. Был, как мне сказали, WhatsApp-опрос среди членов СНБО,

– уверяет нардеп.

Шуфрич хочет купить еще одну лицензию

Политик рассказал, что сейчас изучают возможность покупки еще одной лицензии, чтобы "на новой платформе" выйти в эфир. К ней привлекут журналистов из "Першого незалежного" и UkrLive. Шуфрич заверил, что "коллектив сам не оставит".

Кроме того, политик планирует идти в суд из-за санкций против телеканалов. Говорит, что будет обращаться во все возможные инстанции, но надеется, до ЕСПЧ не дойдет.

Санкции против медведчуковских каналов: что известно

Президент Владимир Зеленский 28 декабря ввел в действие новые санкции СНБО против каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Каналы, которые создали журналисты подсанкционных медиа, сразу прекратили транслировать.

Ограничения касаются общества "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство".

К "Медиахолдинга Новости" принадлежали каналы ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Перший незалежний" и UkrLive. Если первые 3 заблокировали давно, то последние 2 – сегодня.

До февраля 2021 года владельцами холдинга были Виктор Медведчук и Тарас Козак. В октябре его купил Шуфрич. Также Шуфрич приобрел "Тайм Медиа" и "Телепространство".

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