Шуфрич заявляє про WhatsApp-опитування серед членів РНБО.

До теми Трансляцію каналів Шуфрича "Першого незалежного" та UkrLive припинили після введення санкцій

Мені невідомо, що було реальне засідання, мені цього не підтвердили. Було, як мені сказали, WhatsApp-опитування серед членів РНБО,

– запевняє нардеп.

Шуфрич хоче купити ще одну ліцензію

Він розповів, що зараз вивчають можливість купівлі ще однієї ліцензії, аби "на новій платформі" вийти в ефір. До неї залучать журналістів із "Першого незалежного" та UkrLive. Шуфрич запевнив, що "колектив сам не залишить".

Крім того, політик планує йти до суду через санкції проти телеканалів. Каже, що звертатиметься у всі можливі інстанції, але сподівається, до ЄСПЛ не дійде.

Санкції проти медведчуківських каналів: що відомо

Президент Володимир Зеленський 28 грудня увів у дію нові санкції РНБО проти каналів, які пов'язують із Віктором Медведчуком. Канали, які створили журналісти підсанкційних медіа, одразу припинили транслювати.

Обмеження стосуються товариства "Медіахолдинг Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростір".

До "Медіахолдингу Новини" належали канали ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" та UkrLive. Якщо перші 3 заблокували давно, то останні 2 – сьогодні.

До лютого 2021 року власниками холдингу були Віктор Медведчук та Тарас Козак. У жовтні його купив Шуфрич. Також Шуфрич придбав "Тайм Медіа" та "Телепростір".

До теми – Санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича | На цю хвилину: