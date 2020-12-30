В истории шпионажа и спецслужб в общем было немало женщин, которые изменили ход истории. В израильтян тоже есть своя леди, которая благодаря острому уму, привлекательности и харизме смогла спасти немало жизней. Об агенте израильской военной разведки Шумалит Коэн – читайте дальше.

Благодаря деятельности этой женщины сотни, а может и тысячи евреев, смогли избежать арабских репрессий и вернулись на свою историческую родину – Израиль. Об этом – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Детство и юность Коэн

Шула родилась в Аргентине в 1917 году в семье религиозных сионистов. Положение ее семьи в обществе было не из худших, поэтому Шула посещала различные кружки, училась в престижной школе и никогда не знала, что такое бедность.

Воспитывали ее по всем канонам традиционной еврейской семьи. Она еще с детства понимала, что ее народ должен бороться за выживание. Хотя тогда еще и не догадывалась, что станет одной из тех, кто будет спасать народ.



Шумалит Коэн / Фото из семейного архива

Во времена, когда Шула была еще ребенком, о создании Израиля даже речь и не шла. Мощных арабо-израильских противостояний не было, но все прекрасно понимали, что рано или поздно евреи окажутся под ударом.

Из всех сторон окруженные арабами, без собственной страны, они – легкая мишень. Но тогда Шула думала вовсе не о том. Впереди было легкое и безопасное детство. Когда ей исполнилось 16, отец выдал ее замуж за ливанского бизнесмена.

Жизнь начала налаживаться. Супруги переехали в Бейрут, столицу Ливана. Там поселились в еврейском квартале. Вырастая среди единомышленников, Шула прониклась независимостью еврейского народа.

Начало кровавых столкновений между Палестиной и Израилем

После Первой мировой начали зарождаться первые идеи самоопределения народов. Арабские националисты начали бороться с евреями. Еврейские националисты – с арабами. Прилетали гранаты и в сторону британцев, которых обе стороны конфликта трактовали как оккупантов.

А потом – Вторая мировая. Англия покинула Палестину, разделив ее на 2 части. Пока арабы выражали свое недовольство (разными методами), евреи объявили о намерениях создания государство Израиль.

С тех пор начались массовые противостояния, зарождение Mossad и кровавые столкновения между двумя народами, которые не утихают до сих пор.

Начало работы с Mossad

Главное противостояние в вопросах независимости и полной ликвидации евреев шло между Палестиной и Израилем. Однако арабские страны охотно поддерживали такую ​​идею. Тогда же Mossad и начал вербовать евреев во всех странах, где они живут.

Идея на самом деле довольно простая, но от этого не менее гениальна. По принципу Еврейского Агентства, израильская спецслужба имела глаза и уши практически во всех уголках мира. Возможно, именно это и помогло евреям одержать победу в Шестидневной войне.

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Что бы там ни было, одной из тех, кто работал с Mossad, была Шуламит Коэн. Она жила в Ливане, который в то время зарекомендовал себя как мультикультурное государство. Там арабы спокойно уживались и с христианами, и с евреями, и с другими религиозными представителями.

А вот то, что палки в колеса вставляли арабские националисты – это уже совсем другая история. Шула Коэн сыграл в ней едва ли не ключевую роль.

Что известно о Mossad? Полное название – Институт разведки и специальных операций. Это единственная спецслужба, которая заботится о своих гражданах за рубежом.



Более того, они даже привлекают их к работе, чтобы защитить евреев. А во-вторых – таким образом пытаются вернуть евреев в Израиль. Полное название – Институт разведки и специальных операций. Это единственная спецслужба, которая заботится о своих гражданах за рубежом.Более того, они даже привлекают их к работе, чтобы защитить евреев. А во-вторых – таким образом пытаются вернуть евреев в Израиль.

Шула написала мемуары, раздавала интервью, но ни разу не рассказывала о том, как стала шпионкой и начала работать на Mossad. У исследователей есть несколько версий.

► Одни считают, что она сама написала письмо израильским агентам и заявила о готовности стать одной из них.

►На мнению других, в 16 лет она уже работала на Mossad, а ее брак и 7 детей (родных, кстати) – это всего лишь прикрытие.

Как было на самом деле – неизвестно. Но известно, что в конце 1940-х годов она пришла на прием к ливанскому чиновнику. По словам Шулы, для того, чтобы организовать вечеринку, нужно было получить разрешение от местных властей.

Судьбоносное письмо Коэн

И вот случилось так, что она сдружилась с местными чиновниками. Те пригласили ее на вечеринку. А там – чуть ли не самый высокий бомонд Ливана: генералы, военные, политики.

Все они говорили о том, как и когда планируют напасть на Израиль. Тогда же она и решила написать письмо. Хотя оно, как утверждала шпионка, было адресовано вовсе не "моссадовцам".

Я написала письмо на английском. Но так, будто оно адресовано кузену. Там невидимыми чернилами описала все, что слышала о плане, в мельчайших деталях. А в строке "адрес" я просто указала Иерусалим,

– заверила Коэн.

А дальше ее биографию писали уже исследователи. Мол, после того письма с ней оперативно сконтактировались представители Mossad в арабских странах и тогда же появились первые задачи.

Чем занималась агентка Шула

С самого начала они не были связаны с переправой евреев в безопасные места. Шула специализировалась на сборе информации о военных мощностях палестинцев. Она собирала информацию о ситуации на границах, делала доносы о планах военных.

Важно! Поскольку Коэн часто крутилась в различных политических и военных элитных кругах, пусть краем уха, но она все же имела представление о примерных планах арабов по отношению к Израилю.

В отличие от большинства агентов специальным техникам передачи сообщений ее не обучали. Если верить исследователям, сообщения она передавала самыми примитивными методами. Уже ближе к началу 1960-х она получила современные по тем меркам аппараты.

В знакомстве с различными должностными лицами немалую роль сыграли и связи мужа. Он часто брал Шулу с собой на различные бизнес встречи. Ее описывали как высокую, темноволосую, голубоглазую женщину, которая взвешенно и одновременно легко поддерживает любой разговор.



Шула Коэн с супругом / Архивное фото

В принципе, не удивительно, что благодаря своим качествам она позже наладила связи даже с министрами. Интересно, что она настолько искусно выспрашивала нужную ей информацию, что ни у кого и не возникало подозрений в том, что Коэн работает на израильскую разведку.

Обычно она ставила всего несколько вопросов, а потом уже сама направляла собеседника в нужное ей русло.

Как Коэн спасала евреев

Но наибольшую славу и признание в Израиле ей принесла вовсе не разведка в военной сфере, а ее работа с евреями, проживавшими в арабских странах. Она тайно помогала им переезжать в более безопасные места. Ведь напряжение между двумя народами постоянно нарастало и говорить о своей принадлежности к еврейскому народу в арабском мире было по меньшей мере опасно.

У Шулы были люди даже в пограничной службе, которые помогали ей раздавать людям фальшивые паспорта или любые другие документы. Это делалось для того, чтобы в случае провала операции внизу была так называемая "мягкая подушка". Чтобы был механизм, позволяющий выкрутиться из ситуации.

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Однако связи и налаженые пути переправок евреев были не всегда. Первые разы приходилось передвигаться ночью – в течение конкретного отрезка времени. До того, как Шула подкупила ливанских пограничников, делать это можно было только тогда, когда менялась смена.

Она делала это все настолько искусно, что ни одного еврея так и не удалось перехватить. А саму Шулу ни разу не поймали при пересечении границы. И это при том, что скрыть группу евреев было далеко не самым сложным ее заданием.

Со временем с помощью Mossad удалось наладить связи на границе. Перевозить людей стало легче. Но на всякий случай было еще 2 варианта. Первый – пешее пересечение границы в местах, где количество патрулей ограничено. Добирались по завалам и руинам.



Шумалит Коэн спасла много жизней / Коллаж 24 канала

Второй способ – море. Чтобы избежать проверок документов, люди тайно пробирались в грузовые отсеки кораблей и в коробках добирались до пункта назначения.

Собственный салон красоты и информация от проституток

Кроме всего этого, Шула открыла свой салон красоты. Она сразу зарекомендовала его как заведение для элитных людей. А частыми клиентами там, конечно же, были женщины высших должностных лиц ливанской столицы, а нередко и сами чиновники.

► Существует еще такая версия, что Коэн собирала информацию благодаря проституткам, но точных данных нет. Часть исследователей считают, что такого в арабских странах быть не могло.

► Другие же наоборот – говорят, что уникальную информацию, которую добывала Коэн, приносили ей именно проститутки. Ведь только им удавалось разговорить уставшего военного или политика, выпытать у него все в деталях.

Коэн под прицелом ливанских агентов

В конце 1950-х годов в Ливане начали работу над созданием собственной спецслужбы. Там уже были ведомства, занимавшиеся разведкой, но реальной пользы от них было мало. Поэтому, появилось "Второе бюро" – военная разведка страны.

Кстати, в начале их деятельности они были настолько бедным ведомством, что деньги на покупку, например, машины, пришлось выбивать около 3 месяцев. Ну и это уже не говоря о специальном оборудовании или обеспечении.

Поскольку новосозданный орган не имел связей практически нигде и ни с кем, приходилось выкручиваться из ситуации самостоятельно. Первой под прицел агентов попала Шула Коэн. Ведь стало понятно – все планы, военные обсуждают при ней, не сбываются.

К Шуле подослали агента-любовника

Чтобы окончательно подкрепить фактами все догадки об израильском агенте, к ней подослали человека, который сегодня фигурирует в документах как Саймон. Он сблизился с Шулой. Стал ей не только хорошим другом, но и любовником.

Обратите внимание! Закрутился роман и из-за своей неосторожности она рассказывала ему о специфике своей работы. А именно о том, как перевозила евреев. При этом – ни слова о работе на Mossad.

Ливанские агенты знали о ней все: когда она уходит из дома, когда приходит, что и когда ест и даже что любит одевать. Но при этом – ни одного факта о работе на Израиль.

Все арабские страны хотели моей смерти. Никто из ливанских чиновников или адвокатов не брался бы за мое дело. Никто бы меня не защитил. Логично, ведь тогда с их плеч полетели бы головы,

– пояснила Коэн.

Ливанские агенты узнали достаточно много о работе Шулы Коэн. Однако информации все равно было мало, чтобы задержать ее. Пока они не засекли ее за передачей сообщения по радиосвязи. Тогда дороги назад уже не было, и ливанцы не спешили.

Как ливанцы задерживали Коэн

В то время агенты Mossad хорошо зарекомендовали себя в мире. Больше силу ведомства испытывали на себе именно арабы. Опыт войн и различных столкновений с израильскими подразделениями показал, что Mossad, когда речь идет о безопасности их народа, не остановятся ни перед чем.

Поэтому перед тем, как задерживать Коэн, ливанцы тщательно составляли план ее захвата. Казалось бы, можно просто зайти в ее квартиру и связать. Тем более, что у нее крутился их засланный агент, который знал об этой женщине все. Но было два нюанса.

Первый – в случае провала спецоперации Шула может убежать и тогда они никогда не узнают, какую именно информацию она слила в Израиль. Второй был связан со страхом перед Mossad. Ливанцы искренне верили во все мифы, которые гуляли по миру об израильской агентуре.

Интересно! Ливанские агенты, скорее, боялись захватывать Шулу Коэн. Они верили, что она как агент Mossad обладает различными боевыми искусствами, в частности каратэ.



На захват шпионки отправили целое подразделение чтобы максимально исключить шансы на побег или убийство своих агентов. Тактика была проста – взять количеством.

В 1961 году ее таки арестовали. Связали прямо в квартире в Бейруте. Внезапно постучали в дверь, а когда она открыла, на нее уже нацелили несколько стволов. Бежать было бесполезно, Шула не сопротивлялась аресту.

Она смиренно пошла за спецназовцами, осознавая, что по обвинению в шпионаже против Ливана и арабских стран ее, скорее всего, казнят. Точно так же думали и те, кто ее задерживал. Но сначала нужно было выбить информацию.

Пытали, но не до смерти

Шулу Коэн пытали в течение нескольких недель. Держали в камере-одиночке, били палками и подвешивали за ноги к потолку. И это при том, что она отвечала на все вопросы следователей без колебаний. То есть потребности в таких действиях абсолютно не было.

Но здесь ключевую роль сыграл другой факт. Она шпионка, еще и еврейка. За это ей и досталось. Но пытать ее до смерти не планировали. Сначала должны были провести суд, чтобы получить как можно больше информации.

Затем объявить о ее аресте на всю страну, чтобы повысить авторитет новосозданного ведомства. Ну и, конечно же, похвастаться тем, что ливанская агентура обскакала Mossad. А это – большое достижение в работе арабских спецслужб.

Спокойная жизнь до 100 лет

Шуле вынесли, казалось бы, безальтернативный приговор – смертная казнь. Вмешалась Франция, которая в то время была важным союзником для обеих стран. Например Израилю, с 1961 по 1967 год Париж поставлял оружие, сотрудничал в вопросах ядерного оружия.

А по Ливану – французы помогали и им встать на ноги, прежде всего – в вопросах дипломатических. До сих пор неизвестно, то ли французы вмешались в судебные дела сами, или их об этом попросили израильтяне, но приговор заменили на 20 лет заключения. Но и этот срок Шула не отсидела.

Справка. В 1967 году, после Шестидневной войны, Шулу Коэн освободили в рамках обмена военнопленными и передали израильским властям в пограничном пункте Рош-ха-Никра. Ее детей, проживающих в Ливане, тайно вывезли в Израиль.

После освобождения из ареста, или скорее плена, Коэн жила относительно спокойной жизнью. Однако ее постоянно беспокоили журналисты с просьбами об интервью. Но за всю историю работы с Mossad она так и не рассказала, как туда попала, кто ее завербовал или о специфике своей работы.



Шула Коэн в пожилом возрасте / Фото Flash 90

Новости о Шуле Коэн появлялись редко и только тогда, когда происходило что-то действительно важное. Например, когда в 2007 году в День независимости Израиля она зажгла один из 12 факелов. Или в 2010 году, когда ей оказывали звание почетной гражданки страны.

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В мае 2017 года Шулы Коэн не стало, она умерла в возрасте 100 лет. Так и не рассказав, сколько жизней ей удалось спасти. Исследователи считают, что считать нужно в сотнях, а может и в тысячах.

Однако точное количество, мы уже, вероятно, не узнаем. Но одно известно точно: Шуламит Коэн всегда жила по принципу "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны".