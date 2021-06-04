Никакой вины активиста признать нельзя. Такое мнение в эфире высказал глава Верховного Совета Беларуси в 1991 – 1994 годах Станислав Шушкевич.

Обратите внимание За признаниями Протасевича ничего не стоит, кроме насилия и принуждения, – Губаревич

По его словам, Беларусь имеет такое законодательство, которое фактически запрещает свободу слова. В стране по-разному относились к оппозиционным журналистам.

Такого у нас еще не было,

– подчеркнул Шушкевич.

По его словам, на задержанного активиста психологически давят. Это подтвердил даже отец Протасевича. "Такая же тенденция в России. Лукашенко работает и на внешний мир – на Запад, и на ситуацию внутри страны", – добавил Шушкевич.

Шушкевич прокомментировал интервью Протасевича: смотрите видео

Коротко об интервью Протасевича: что известно