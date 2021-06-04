Жодної вини активіста визнати не можна. Таку думку в ефірі висловив голова Верховної Ради Білорусі у 1991 – 1994 роках Станіслав Шушкевич.
Зверніть увагу За зізнаннями Протасевича нічого не стоїть, крім насилля і примусу, – Губаревич
За його словами, Білорусь має таке законодавство, яке фактично забороняє свободу слова. У країні по-різному ставились до опозиційних журналістів.
Такого у нас ще не було,
– наголосив Шушкевич.
За його словами, на затриманого активіста психологічно тиснуть. Це підтвердив навіть батько Протасевича. "Така ж тенденція в Росії. Лукашенко працює і на зовнішній світ – на Захід, і на ситуацію всередині країни", – додав Шушкевич.
Шушкевич прокоментував інтерв'ю Протасевича: дивіться відео
Коротко про інтерв'ю Протасевича: що відомо
- На білоруському провладному телеканалі з'явилось інтерв'ю з журналістом Протасевичем.
- Він визнав, що винний в організації масових заворушень, метою яких нібито було знищити економіку.
- Також він похвалив Лукашенка, назвавши його "людиною зі сталевими яйцями".
- За словами батька активіста, його сина катували і змусили силою дати це інтерв'ю.