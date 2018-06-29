Шварценеггер жестко протролил Трампа: Факсы? Пейджеры? Блокбастеры?

Кинозвезда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил против попытки президента Дональда Трампа спасти угольную промышленность.

Об этом пишет CNN.

Он смеясь предположил, почему президент идет на такие необдуманные шаги, говоря на камеру к изображению Трампа.

"Поэтому, президент Трамп, я знаю, вы на самом деле хотите быть героем фильма жанра "экшн", верно? Поэтому слушайте Терминатора! Возвращаться назад во времени нужно только для защиты будущих поколений", – сказал Шварценеггер.

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Он добавил, что при этом администрация Трампа "пытается вернуться во времени, чтобы спасти угольную отрасль, которая является угрозой для будущих поколений".

Далее Шварценеггер сравнил попытки Трампа уберечь вредную для планеты отрасль с другими бессмысленными спасениями.

Глупо и даже смехотворно возвращать устаревшие технологии, соответствующие вашей повестке дня. Что вы захотите вернуть потом? Гибкие диски? Факсы? Пейджеры? Блокбастеры? Подумайте. Что произошло, если бы вы захотели спасти блокбастеры?

– сказал Шварценеггер.