Шварценеґґер жорстко протролив Трампа: Факси? Пейджери? Блокбастери?

Кінозірка та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер виступив проти намагання президента Дональда Трампа врятувати вугільну промисловість.

Про це пише CNN.

Він кепкуючи припустив, чому президент іде на такі необдумані кроки, говорячи на камеру до зображення Трампа.

"Тож, президенте Трамп, я знаю, ви насправді хочете бути героєм фільму жанру "екшн", вірно? Тож слухайте Термінатора! Повертатись назад у часі потрібно тільки задля захисту майбутніх поколінь", – сказав Шварценеґґер.

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Він додав, що при цьому адміністрація Трампа "намагається повернутись у часі, щоб врятувати вугільну галузь, яка є загрозою для майбутніх поколінь".

Далі Шварценеґґер порівняв намагання Трампа вберегти шкідливу для планети галузь з іншими безглуздими порятунками.

Нерозумно і навіть сміховинно повертати застарілі технології, які б відповідали вашому порядку денному. Що Ви захочете повернути потім? Гнучкі диски? Факси? Пейджери? Блокбастери? Подумайте. Що сталось, якби ви захотіли врятувати блокбастери?

– сказав Шварценеґґер.