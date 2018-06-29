04:00
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 16°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
  • вівторок
    18°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Шварценеґґер жорстко протролив Трампа: Факси? Пейджери? Блокбастери?

126 Читать новость на русском
Арнольд Шварценеґґер
Арнольд Шварценеґґер / facebook.com/pg/arnold/

Кінозірка та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер виступив проти намагання президента Дональда Трампа врятувати вугільну промисловість.

Про це пише CNN.

Він кепкуючи припустив, чому президент іде на такі необдумані кроки, говорячи на камеру до зображення Трампа.

"Тож, президенте Трамп, я знаю, ви насправді хочете бути героєм фільму жанру "екшн", вірно? Тож слухайте Термінатора! Повертатись назад у часі потрібно тільки задля захисту майбутніх поколінь", – сказав Шварценеґґер.

Читайте також: Вчені зробили моторошний прогноз через танення льоду в Антарктиці

Він додав, що при цьому адміністрація Трампа "намагається повернутись у часі, щоб врятувати вугільну галузь, яка є загрозою для майбутніх поколінь".

Далі Шварценеґґер порівняв намагання Трампа вберегти шкідливу для планети галузь з іншими безглуздими порятунками.

Нерозумно і навіть сміховинно повертати застарілі технології, які б відповідали вашому порядку денному. Що Ви захочете повернути потім? Гнучкі диски? Факси? Пейджери? Блокбастери? Подумайте. Що сталось, якби ви захотіли врятувати блокбастери?
– сказав Шварценеґґер.

 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Арнольд Шварценеггер Екологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
29 червня, 22:04 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
2213
США хочет вернуть Россию в G7?
29 червня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 522
"Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
29 червня, 20:01 "Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
Катерина Петренко 450
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
29 червня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1378
Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
29 червня, 19:01 Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
Іван Вербицький 686
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук