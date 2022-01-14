О находке рассказал доктор наук Института истории Украины Тарас Чухлиб. Он отметил, что личную печать политического и военного деятеля обнаружили во время праздников.
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"Историческая бомба"
Как рассказал Чухлиб, печать гетмана нашли с помощью исследователей в Королевском архиве Швеции. На ней изображен герб "Новина" Орлика.
Историческая бомба,
– подчеркнул Чухлиб.
Он пояснил, что до 14 января 2022 года находка не была известна украинской и мировой исторической науке.
В Швеции нашли печать гетмана Орлика / Фото Тараса Чухлиба
Конституция Орлика вернулась в Украину
В августе 2021 года в заповеднике "София Киевская" показали выставку, главным экспонатом которой стала оригинальная Конституция Пилипа Орлика.
В конце лета документ впервые за более 300 лет покинул Швецию и вернулся домой – в Украину. Для этого переговоры длились 13 лет.
Нашли печать времен Филиппа Орлика
- В ноябре 2020 года доктор исторических наук Олег Однороженко нашел печать Войска Запорожского времен гетманства Орлика.
- К печати времен Ивана Мазепы внизу добавили барочное убранство с оружием и флагами.
Полный текст публикации Чухлиба в фейсбуке:
Историческая бомба – на праздники в Швеции нашли личную печать гетмана Орлика! С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что нашли оригинальную личную печать с гербом "Новина" гетмана Филиппа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке.
Публикуется впервые на праздник Василия 14 января 2022 года в фейсбуке доктора наук Тараса Чухлиба. Слава Марине Траттнер! Слава гетману Орлику! Слава Украине!
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