Про знахідку розповів доктор наук Інституту історії України Тарас Чухліб. Він зауважив, що особисту печатку політичного та військового діяча виявили під час свят.

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"Історична бомба"

Як розповів Чухліб, печатку гетьмана віднайшли за допомогою дослідників у Королівському архіві Швеції. На ній зображений герб "Новина" Орлика.

Історична бомба,

– наголосив Чухліб.

Він пояснив, що до 14 січня 2022 року знахідка не була відома українській та світовій історичній науці.



У Швеції знайшли печатку гетьмана Орлика / Фото Тараса Чухліба

Конституція Орлика повернулась в Україну

У серпні 2021 року у заповіднику "Софія Київська" показали виставку, головним експонатом якої стала оригінальна Конституція Пилипа Орлика.

Наприкінці літа документ вперше за понад 300 років покинув Швецію і повернувся додому – в Україну. Задля цього переговори тривали 13 років.

Довідка. Пилип Орлик – український політичний, військовий та державний діяч. Він – представник чеського роду Орликів, які користувалися гербом "Новина".

Знайшли печатку часів Пилипа Орлика

В листопаді 2020 року доктор історичних наук Олег Однороженко знайшов печатку Війська Запорозького часів гетьманства Орлика.

До печатки часів Івана Мазепи внизу додали барокове оздоблення зі зброєю і прапорами.

Повний текст публікації Чухліба у фейсбуці:

Історична бомба – на свята у Швеції віднайшли особисту печатку гетьмана Орлика! За допомогою наших дослідників у Королівському архіві у Швеції щойно віднайшли оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці.

Публікується вперше на Свято Василя 14 січня 2022 року у фейсбуці доктора наук Тараса Чухліба. Слава Марині Траттнер! Слава гетьману Орлику! Слава Україні!

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