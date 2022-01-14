Про знахідку розповів доктор наук Інституту історії України Тарас Чухліб. Він зауважив, що особисту печатку політичного та військового діяча виявили під час свят.
Зверніть увагу Єдність з Кримом та перемога над агресором: історик про актуальність Конституції Пилипа Орлика
"Історична бомба"
Як розповів Чухліб, печатку гетьмана віднайшли за допомогою дослідників у Королівському архіві Швеції. На ній зображений герб "Новина" Орлика.
Історична бомба,
– наголосив Чухліб.
Він пояснив, що до 14 січня 2022 року знахідка не була відома українській та світовій історичній науці.
У Швеції знайшли печатку гетьмана Орлика / Фото Тараса Чухліба
Конституція Орлика повернулась в Україну
У серпні 2021 року у заповіднику "Софія Київська" показали виставку, головним експонатом якої стала оригінальна Конституція Пилипа Орлика.
Наприкінці літа документ вперше за понад 300 років покинув Швецію і повернувся додому – в Україну. Задля цього переговори тривали 13 років.
Знайшли печатку часів Пилипа Орлика
- В листопаді 2020 року доктор історичних наук Олег Однороженко знайшов печатку Війська Запорозького часів гетьманства Орлика.
- До печатки часів Івана Мазепи внизу додали барокове оздоблення зі зброєю і прапорами.
Повний текст публікації Чухліба у фейсбуці:
Історична бомба – на свята у Швеції віднайшли особисту печатку гетьмана Орлика! За допомогою наших дослідників у Королівському архіві у Швеції щойно віднайшли оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці.
Публікується вперше на Свято Василя 14 січня 2022 року у фейсбуці доктора наук Тараса Чухліба. Слава Марині Траттнер! Слава гетьману Орлику! Слава Україні!
Цікаво – Презентація Конституції Пилипа Орлика: дивіться відео