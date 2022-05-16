"Швеция и Финляндия в НАТО – уже не угроза": о чем говорили на саммите ОДКБ

В Кремле 16 мая прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Владимир Путин и Александр Лукашенко рассказывали своим коллегам сказки о ситуации в мире.

Украину президенты обсуждали в закрытом формате. Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает 24 канала.

Интересно У лидеров государств ОДКБ есть много вопросов к Путину, – Краев

Детали саммита ОДКБ

Финляндия и Швеция уже не угроза

После того как правительства Финляндии и Швеции заговорили, что хотят вступить в НАТО, Россия стала им угрожать. В Кремле всегда говорили о том что расширение Альянса "им очень угрожает" и раньше даже требовали, чтобы США обязались никогда не брать эти страны в состав НАТО. Однако внезапно Финляндия и Швеция перестали быть "угрозами" для России.

На заседании ОДКБ глава Кремля Владимир Путин заявил, что у Москвы нет проблем с Хельсинками и Стокгольмом.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией. В этом смысле непосредственная угроза нам из-за расширения НАТО путем этих стран не создается.

– сказал Путин.

Однако если НАТО стянет свою военную инфраструктуру в эти страны, то здесь уже Россия будет "реагировать". Как именно – Путин решит позже. Он подчеркнул, что сейчас "проблемы создаются на голом месте". Это при том, что всего несколько дней назад заместитель председателя России при ООН Михаил Полянский угрожал Швеции и Финляндии военным вторжением.

Маразм от Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не мог не отличиться своими фейковыми заявлениями. Он считает, что сейчас самое опасное в Украине то, что ее пытаются "расчленить". И нет, политик имел в виду не Кремль и его попытки создать в Херсоне "ХНР".

В воображении Лукашенко захватить Украину хочет Польша. При том, что все российские военные оккупировали Юг нашей страны и желают захватить весь Восток. Однако самопровозглашенный президент считает, что это Варшава создала "тысячные подразделения", чтобы захватить Украину.

Также Лукашенко посетовал, что странам ОДКБ следует сплотиться, иначе уже завтра "их может просто не стать".

Что говорили о войне в Украине

Военные эксперты предполагали, что на этой встрече Путин попросит президентов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана ввести свои войска в Украину, чтобы помочь армии оккупантов захватить нашу землю. Однако на саммите Путин сказал, что будет обсуждать тему нашего государства в закрытом формате.

К теме Государства-члены ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины, – украинская разведка

Что касается "специальной военной операции" в Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно – с чем это связано, как идет боевая работа. Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме,

– сказал агрессор.

Заметим, что ни одна из стран ОДКБ не горит желанием помогать Путину в захвате Украины.

Это может вас заинтересовать – зачем Путин созвал саммит стран ОДКБ: видео

К осени 2022 года страны ОДКБ запланировали ряд совместных военных учений. По словам Путина, количество этих тренировок будет расти.