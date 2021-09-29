Швеция отменила большинство ограничений против COVID-19

Швеция с 29 сентября отменила большинство ограничений и рекомендаций, касающихся COVID-19. Мероприятия по борьбе с пандемией больше не будут распространяться на соответствующие заведения общественного питания.

Правила предусматривали, что учреждения, где подают блюда и напитки, должны принимать меры для избежания скопления людей. В частности, говорилось о необходимости обеспечения дистанции и ограничения по количеству лиц в помещениях.

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В Швеции отменили и ограничения по проведению мероприятий. На закрытых – разрешили находиться не более, чем 300 участникам, а на открытых мероприятиях – не более, чем трем тысячам.

Другие ограничения предусматривали пребывание максимум 50 человек в организованных в арендованных помещениях частных мероприятиях. Отмена соответствующих ограничений открывает путь для проведения больших концертов и спортивных матчей в частности.

Ограничения для невакцинированных граждан

Кроме того, отменили большинство рекомендаций для населения – о работе из дома и соблюдении дистанции в общественных местах. Гражданам Швеции советовали работать дома с весны 2020 года, если это позволяла специфика работы.

Однако Агентство здравоохранения посоветовало работодателям внедрять возвращение к физическим рабочим местам постепенно. В то же время работник должен работать дома, если имеет симптомы коронавируса.

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Однако даже после 29 сентября вакцинированные должны держаться на расстоянии от лиц, не входящих в их ближайшее окружение. Власти Швеции неоднократно заявляли, что это означает, что взрослые, которые не прививались против COVID-19 должны избегать:

ресторанов;

ночных клубов;

массовых мероприятий.

Одна из рекомендаций, которая будет действовать в Швеции для всех граждан даже после 29 сентября – пройти обследование и избегать общения с лицами в случае выявления у них симптомов COVID-19.