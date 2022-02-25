Президент поблагодарил Магдалену Андерссон – премьер-министра Швеции – за действенную поддержку. Зеленский подчеркнул, что вместе страны строят антипутинскую коалицию.

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Швеция оказывает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе,

– заявил украинский лидер.

Зеленский в обращении 25 февраля напомнил: это не просто вторжение России в Украину. Страна-оккупант начала войну против Европы. Когда бомбы падают в Киеве, они падают в Европе.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!