Президент поблагодарил Магдалену Андерссон – премьер-министра Швеции – за действенную поддержку. Зеленский подчеркнул, что вместе страны строят антипутинскую коалицию.
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Швеция оказывает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе,
– заявил украинский лидер.
Зеленский в обращении 25 февраля напомнил: это не просто вторжение России в Украину. Страна-оккупант начала войну против Европы. Когда бомбы падают в Киеве, они падают в Европе.