Президент подякував Магдалені Андерссон – прем'єр-міністерці Швеції – за дієву підтримку. Зеленський наголосив, що разом країни будують антипутінську коаліцію.
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Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу. Дякую пані прем'єр-міністерці Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутінську коаліцію разом,
– заявив український лідер.
Зеленський у зверненні 25 лютого нагадав: це не просто вторгнення Росії в Україну. Країна-окупантка почала війну проти Європи. Коли бомби падають у Києві, вони падають у Європі.