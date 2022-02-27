Швеция предоставит Украине 5000 единиц противотанкового оружия

Стокгольм поставит Киеву 5 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом заявила премьер Швеции Магдалена Андерссон.

Кроме противотанкового оружия, шведы предоставят еще шлемы и бронежилеты. Следовательно, Вооруженные силы Украины станут еще сильнее и защищеннее.

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Швеция предоставит нам оружие

Премьер Швеции Магдалена Андерссон в воскресенье, 27 февраля, объявила на пресс-конференции о намерении поставить в Украину противотанковое оружие. Кроме того, нашей армии шведы предоставят шлемы, бронежилеты и полевые пайки.

Теперь Швеция предлагает прямую поддержку вооруженным силам Украины. Она включает 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч шлемов, 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч единиц противотанкового оружия,

– сказала Андерссон.

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