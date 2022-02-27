Швеция предоставит Украине 5000 единиц противотанкового оружия
Источник:Интерфакс-Украина
Стокгольм поставит Киеву 5 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом заявила премьер Швеции Магдалена Андерссон.
Кроме противотанкового оружия, шведы предоставят еще шлемы и бронежилеты. Следовательно, Вооруженные силы Украины станут еще сильнее и защищеннее.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Швеция предоставит нам оружие
Премьер Швеции Магдалена Андерссон в воскресенье, 27 февраля, объявила на пресс-конференции о намерении поставить в Украину противотанковое оружие. Кроме того, нашей армии шведы предоставят шлемы, бронежилеты и полевые пайки.
Теперь Швеция предлагает прямую поддержку вооруженным силам Украины. Она включает 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч шлемов, 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч единиц противотанкового оружия,
– сказала Андерссон.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.