Швеция построит новые бункеры для защиты в случае нападения России, – NBC

Швеция начнет строительство новых бункеров на фоне опасений относительно российской агрессии. Планируется возведение 500 хранилищ, что обойдется для страны в 125 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на данные Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям сообщает NBC News.

Читайте также: Еще одна страна заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс

Недавно Комиссия по обороне Швеции объявила о намерении не только модернизировать старые бункеры, но и впервые за 15 лет построить новые, говорится в публикации.

Они пригодятся в том случае, если правительство решит объявить высшую степень боевой готовности. Это будет сделано, если мы окажемся на грани войны или на нас нападут,

– пояснил в интервью американскому телеканалу представитель Шведского гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Ове Бруннстрьом.