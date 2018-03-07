Швеція збудує нові бункери для захисту в разі нападу Росії, – NBC

Швеція розпочне будівництво нових бункерів на тлі побоювань щодо російської агресії. Планується зведення 500 сховищ, що обійдеться для країни у 125 мільйонів доларів.

Про це із посиланням на дані Шведського агентства з надзвичайних ситуацій повідомляє NBC News.

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Нещодавно Комісія з оборони Швеції оголосила про намір не тільки модернізувати старі бункери, а й вперше за 15 років побудувати нові, йдеться у публікації.

Вони стануть у нагоді в тому випадку, якщо уряд вирішить оголосити вищий ступінь бойової готовності. Це буде зроблено, якщо ми опинимося на межі війни або на нас нападуть,

– пояснив в інтерв'ю американському телеканалу представник Шведського цивільного агентства з надзвичайних ситуацій Ове Бруннстрьом.