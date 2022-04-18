Швецию всколыхнула волна насилия из-за публично сожженного Корана

В Швеции продолжаются беспорядки. Они вспыхнули после того, как ультраправые экстремисты сожгли священную книгу мусульман Коран.

Участники ультраправой организации планировали провести еще такие акции. Однако люди выступили против сожжения Корана.

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В Швеции продолжаются беспорядки из-за сожжения Корана

В Швеции уже третью ночь (говорится о ночи на 18 апреля – 24 канал) происходят беспорядки после протестов против ультраправой группы, которая сожгла экземпляр Корана и планировала сделать это снова,

– говорится в сообщении.

Известно, что на этот раз протесты прошли во втором по размеру городе Мальме. Известно, что:

старт новой вспышки насилия дало антиисламское мероприятие движения "Жесткая линия", которое возглавляет Расмус Палудан;

Мальмё из всех шведских городов имеет наибольший процент мусульманского населения.

"Чтобы не допустить это мероприятие, подожгли транспортные средства, а некоторые – забросали полицейских камнями", – говорится в сообщении.

В городе Норрчепинге трое раненых

Во время протеста в городе Норрчепинге люди начали с двух сторон забрасывать камнями полицейских. После чего правоохранители применили оружие.

Три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Ни одно из ранений не представляло угрозы их жизни. Раненых арестовали по подозрению в преступлении – нападении на полицейских,

– сообщили в Reuters.

Известно, что премьер страны Магдалена Андерссон осудила все проявления насилия во время демонстраций.

Кстати, первое сожжение Корана произошло в городе Йончепинге. Именно после этого лидер ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан получил разрешение провести подобные демонстрации по всей Швеции во время Пасхальных выходных. После этого люди вышли на улицы.

Беспорядки произошли на фоне сообщений о том, что страна может вступить в НАТО. Россия же начала угрожать Швеции из-за выбранного курса. В частности, представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы.

Кстати, протесты уже прошли в Линчепинге, Норрчепинге, Эребре. В ходе этих акций ранения получили 16 полицейских, несколько полицейских машин активисты уничтожили.

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