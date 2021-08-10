Цена не будет увеличиваться, – Швед о новом тарифе "Нафтогаза"

Украинская "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила потребителям новый тарифный план "Комфортный сезон". Он позволяет платить за газ равными частями ежемесячно. В "Нафтогазе" убеждают, что цена по тарифу будет оставаться фиксированной на протяжении всего отопительного сезона.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала директор по маркетингу ГК "Нафтогаз Украины" Анна Швед. В рамках тарифного плана установили цену 7,96 гривен за кубометр газа. Она будет фиксированной в течение 7 месяцев отопительного сезона.

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"В рамках предложенных тарифных предложений цена не будет увеличиваться. Она фиксируется на уровне 7,96 гривен до апреля 2022 года", – пояснила Швед.

Одинаковые суммы в платежках за газ

Особенностью нового тарифного плана является возможность оплаты равными частями за газ в течение отопительного сезона. Цена фиксируется на весь период, в зависимости от потребленного клиентом объема газа.

По словам директора по маркетингу, для клиентов осуществляют предварительный расчет. Для постоянных клиентов – это объем потребления за предыдущий отопительный сезон. Новый клиент указывает свой тип газового потребления (приготовление пищи, подогрев воды, комплексно с отоплением) и в соответствии с этим ему предлагают плановый объем кубов для тарифного плана.

Каждый клиент может корректировать сумму, которую мы предложили для него,

– заметила Швед.

Как осуществляют расчет

"Нафтогаз" имеет и базовое годовое предложение, в котором цена за кубометр газа также составляет 7,96 гривен. Впрочем, в отличие от "Комфортного сезона", расчет происходит по-другому.

В обычном предложении нет равномерных оплат ежемесячно. Сумму начисляют в соответствии с потребленными кубами газа. Количество кубов умножают на 7,96 гривен – это финальная сумма в платежке.

В "Комфортном сезоне" клиент фиксирует объем газа на 7 месяцев. Этот объем, к примеру, 700 кубов, делят на количество месяцев. Таким образом клиент платит ежемесячно по 796 гривен за 100 кубов газа до конца сезона.

Анна Швед о новом тарифном плане "Нафтогаза": смотрите видео 24 канала

Перерасчет за газ

В конце отопительного сезона "Нафтогаз" осуществит перерасчет и сравнит объемы потребленного газа с заказанным. Если клиент потребил газа больше, предусмотрены доплаты, а если меньше – возврат денег на счет.

"Если есть вопросы к объемам потребленного газа (кубов), нужно обращаться к оператору газораспределительной системы (ГРМ), то есть местного облгаза. Если вопрос по платежке, к суммам начисления, можно обратиться в контакт-центр "Нафтогаза" или решить вопрос онлайн через чат-бот", – подчеркнула Швед.

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При переходе к другому оператору, предупреждать предыдущую газоснабжающую компанию не нужно. Подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" можно онлайн на сайте компании или через "Ощадбанк", "ПУМБ" или веб-версию "Приват24". Для этого нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

право собственности на объект газоснабжения.

Заявку можно подать за 5-10 минут. В течение нескольких дней произойдет смена поставщика газа. Подключиться к "Комфортному сезону" можно до 31 октября 2021 года включительно. После этой даты будет действовать обычный тариф без равномерных оплат.