О сворачивании работы банка в России сообщил представитель Никлас Магнуссон. Он подчеркнул, что говорится не о временной остановке.

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Банк полностью выходит из российского рынка

SEB AB выходит с рынка России полностью, так что этот процесс будет достаточно длительным.

Это будет делаться ответственно и упорядоченно согласно нормативно-правовым обязательствам,

– пояснил Магнуссон.

Отметим, что в России у SEB банка было только 2 представительства – в Москве и Санкт-Петербурге. Да и количество сотрудников мало – всего 80.

Что известно о SEB AB

Банк обслуживает исключительно иностранные компании из Северной Европы, Германии и Великобритании.

Речь идет о тех компаниях, которые работают в России.

Поскольку из-за санкций количество этих компаний значительно снизилось, то и потребность в банковских услугах исчезла.

В 2021 году активы SEB в России составили 705 миллионов долларов