Про згортання роботи банку в Росії повідомив представник Ніклас Магнуссон. Він наголосив, що мовиться не про тимчасову зупинку.
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Банк повністю виходить з російського ринку
SEB AB виходить з ринку Росії повністю, отож цей процес буде досить тривалим.
Це робитиметься відповідально та впорядковано, згідно з нормативно-правовими зобов'язаннями,
– пояснив Магнуссон.
Зазначимо, що в Росії у SEB банку було лише 2 представництва – у Москві та Санкт-Петербурзі. Та й кількість співробітників невелика – всього 80.
Що відомо про SEB AB
- Банк обслуговує виключно іноземні компанії з Північної Європи, Німеччини та Великої Британії.
- Мовиться про ті компанії, які працюють у Росії.
- Оскільки через санкції кількість цих компаній значно знизилась, то й потреба у банківських послугах зникла.
- У 2021 році активи SEB у Росії склали 705 мільйонів доларів.
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