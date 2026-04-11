Укр Рус
24 Канал Шведский истребитель обнаружил российскую подводную лодку в проливе Каттегат
11 апреля, 18:06
1

Шведский истребитель обнаружил российскую подводную лодку в проливе Каттегат

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Истребитель Швеции JAS 39 Gripen зафиксировал российскую подводную лодку в проливе Каттегат и взял ее под сопровождение.
  • Швеция вместе с партнерами отслеживает курс субмарины, подчеркивая важность наблюдения для территориальной целостности.

10 апреля истребитель Вооруженных сил Швеции JAS 39 Gripen зафиксировал российскую подводную лодку класса "Kilo" в проливе Каттегат, который соединяет Балтийское и Северное моря. Самолет взял ее под сопровождение.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Швеции.

Что известно о российской подводной лодке в проливе Каттегат?

В военном ведомстве уточнили, что дальнейшее передвижение субмарины отслеживают совместно с партнерами, контролируя ее курс в направлении Балтийского моря.

В Швеции отметили, что такие действия являются частью регулярных мероприятий наблюдения, которые "поддерживают высокий уровень ситуационной осведомленности Вооруженных Сил в нашем районе и обеспечивают территориальную целостность Швеции и союзников".

