Шведский истребитель обнаружил российскую подводную лодку в проливе Каттегат
- Истребитель Швеции JAS 39 Gripen зафиксировал российскую подводную лодку в проливе Каттегат и взял ее под сопровождение.
- Швеция вместе с партнерами отслеживает курс субмарины, подчеркивая важность наблюдения для территориальной целостности.
10 апреля истребитель Вооруженных сил Швеции JAS 39 Gripen зафиксировал российскую подводную лодку класса "Kilo" в проливе Каттегат, который соединяет Балтийское и Северное моря. Самолет взял ее под сопровождение.
Об этом сообщили в Вооруженных силах Швеции.
Что известно о российской подводной лодке в проливе Каттегат?
В военном ведомстве уточнили, что дальнейшее передвижение субмарины отслеживают совместно с партнерами, контролируя ее курс в направлении Балтийского моря.
В Швеции отметили, что такие действия являются частью регулярных мероприятий наблюдения, которые "поддерживают высокий уровень ситуационной осведомленности Вооруженных Сил в нашем районе и обеспечивают территориальную целостность Швеции и союзников".
Россия угрожает Великобритании из-за разрешения задерживать танкеры
Москва готовит ответные меры на возможное задержание Лондоном российских танкеров.
Правительство Великобритании 25 марта предоставило своим военно-морским силам право останавливать танкеры с подсанкционной российской нефтью в территориальных водах.
Посол России Андрей Келин пригрозил Лондону "последствиями".