В Швецарии осудили мужчину за участие в войне на стороне Украины

Военный суд Швейцарии признал виновным 49-летнего гражданина страны, который воевал в Украине против российских оккупантов. По швейцарскому законодательству служба в вооруженных силах других стран запрещена и квалифицируется как наемничество.

По данным суда, мужчина проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, выполняя задание снайпера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SRF.

Смотрите также Действительно ли Андрей Ермак мобилизовался: ответ Сухопутных войск ВСУ

Какой приговор выбрали швейцарцу за участие в войне в Украине?

Прокуратура настаивала на реальном наказании и просила назначить шесть месяцев лишения свободы без условного срока. Обвинение аргументировало это наличием у подсудимого предыдущих судимостей и необходимостью предотвратить его возможное участие в вооруженных конфликтах за рубежом в будущем.

Сторона защиты заявляла, что прямых доказательств участия швейцарца в боевых действиях нет, кроме публикаций в СМИ. В суде также прозвучали слова матери подсудимого, которая отметила, что "не верит 80% того, что рассказывает" ее сын.

В четверг, 18 декабря, военный суд принял решение назначить мужчине 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Последние новости об иностранных добровольцах в ВСУ