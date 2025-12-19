В Швецарии осудили мужчину за участие в войне на стороне Украины
- Военный суд Швейцарии признал 49-летнего гражданина виновным за участие в войне на стороне Украины, что квалифицируется как наемничество.
- Суд назначил мужчине 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Военный суд Швейцарии признал виновным 49-летнего гражданина страны, который воевал в Украине против российских оккупантов. По швейцарскому законодательству служба в вооруженных силах других стран запрещена и квалифицируется как наемничество.
По данным суда, мужчина проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, выполняя задание снайпера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SRF.
Какой приговор выбрали швейцарцу за участие в войне в Украине?
Прокуратура настаивала на реальном наказании и просила назначить шесть месяцев лишения свободы без условного срока. Обвинение аргументировало это наличием у подсудимого предыдущих судимостей и необходимостью предотвратить его возможное участие в вооруженных конфликтах за рубежом в будущем.
Сторона защиты заявляла, что прямых доказательств участия швейцарца в боевых действиях нет, кроме публикаций в СМИ. В суде также прозвучали слова матери подсудимого, которая отметила, что "не верит 80% того, что рассказывает" ее сын.
В четверг, 18 декабря, военный суд принял решение назначить мужчине 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Последние новости об иностранных добровольцах в ВСУ
Анна Зубко, бельгийка украинского происхождения, стала бойцом 505-го отдельного батальона морской пехоты. Бельгийка уже несколько лет изучает украинский язык, в частности училась 6 месяцев в университете во Львове.
Она подписала контракт с ВСУ, несмотря на наличие протеза, и планирует остаться в Украине навсегда.
В боях за Украину погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов. Он стал третьим болгарским добровольцем, чья гибель подтверждена во время войны против России.