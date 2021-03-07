Швейцарцы поддержали запрет ношения паранджи: предварительные результаты референдума
Жители Швейцарии приняли участие в референдуме о запрете полностью закрывать лица в общественных местах, в частности используя паранджу. Результаты опроса свидетельствуют о том, что швейцарцы такую идею поддержали.
Источник:DW
Голосование в Швейцарии прошло 7 марта. Сейчас известны лишь предварительные его результаты.
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Что известно о вопросах референдума
На нем голосовали за запрет на ношение в общественных местах одежды, которая полностью закрывает лицо:
- никабу,
- паранджи,
- балаклавы.
То есть он касается не только мусульманок, но и демонстрантов или футбольных фанов, которые часто закрывают свои лица.
Однако инициаторы референдума не скрывали, что голосование прежде всего направлено на то, чтобы добиться запрета использования паранджи.
Как проголосовали швейцарцы
По предварительным данным, более 50% жителей Швейцарии поддержали такой запрет.
Если официальный подсчет это подтвердит, власти должны закрепить в законодательстве запрет закрывать свое лицо. Для мусульман установят определенные исключения, в частности они будут касаться посещения культовых зданий.
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