Жители Швейцарии приняли участие в референдуме о запрете полностью закрывать лица в общественных местах, в частности используя паранджу. Результаты опроса свидетельствуют о том, что швейцарцы такую идею поддержали.

Голосование в Швейцарии прошло 7 марта. Сейчас известны лишь предварительные его результаты.

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Что известно о вопросах референдума

На нем голосовали за запрет на ношение в общественных местах одежды, которая полностью закрывает лицо:

никабу,

паранджи,

балаклавы.

То есть он касается не только мусульманок, но и демонстрантов или футбольных фанов, которые часто закрывают свои лица.

Однако инициаторы референдума не скрывали, что голосование прежде всего направлено на то, чтобы добиться запрета использования паранджи.

Как проголосовали швейцарцы

По предварительным данным, более 50% жителей Швейцарии поддержали такой запрет.

Если официальный подсчет это подтвердит, власти должны закрепить в законодательстве запрет закрывать свое лицо. Для мусульман установят определенные исключения, в частности они будут касаться посещения культовых зданий.

Справка. По состоянию на 2018 год, в Швейцарии проживали примерно 450 тысяч мусульман, или 5,3% населения страны. Только 30% женщин из этого количества использовали одежду, скрывающую лицо. Запрет на ношение мусульманской женской одежды, закрывающей лицо, уже действует во Франции, Дании, Нидерландах, Австрии.