В Швейцарии 7 марта проводят референдум, после которого могут запретить скрывать лицо в общественных местах. Сторонники инициативы говорят, что все ради безопасности. Зато оппоненты уже подготовили альтернативу.

Так, людям в Швейцарии могут запретить носить никаб, паранджу, "палестинский платок" или другую одежду, которая скрывает лицо.

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Кого еще заденет запрет

Футбольных фанатов, левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать лицо.

Почему паранджу хотят запретить

Сторонники запрета уверяют, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба такие права ограничивает.

Также думают, что запрет ношения такой одежды укрепит безопасность и поможет противодействовать людям, нарушающим общественный порядок.

Кроме того, среди аргументов называют борьбу с терроризмом.

Что говорят противники запрета

Оппоненты наоборот утверждают, что это лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома.

Дело в том, что запрет будет распространяться на улицы, на общественный транспорт, офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Более того, даже не планируют предусматривать исключения для женщин-туристок.

Что предлагают вместо запрета

Парламентское большинство предлагает запрещать скрывать лицо, только если представители власти хотят провести проверку.

Кроме того, альтернативный законопроект предусматривает меры по поощрению гендерного равенства и совершенствованию процесса социальной интеграции женщин-мусульманок.

В каких еще странах запрещено носить паранджу