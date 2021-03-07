В Швейцарии могут запретить носить паранджу: проводят референдум
В Швейцарии 7 марта проводят референдум, после которого могут запретить скрывать лицо в общественных местах. Сторонники инициативы говорят, что все ради безопасности. Зато оппоненты уже подготовили альтернативу.
Источник:Swissinfo
Так, людям в Швейцарии могут запретить носить никаб, паранджу, "палестинский платок" или другую одежду, которая скрывает лицо.
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Кого еще заденет запрет
- Футбольных фанатов,
- левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать лицо.
Почему паранджу хотят запретить
- Сторонники запрета уверяют, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба такие права ограничивает.
- Также думают, что запрет ношения такой одежды укрепит безопасность и поможет противодействовать людям, нарушающим общественный порядок.
- Кроме того, среди аргументов называют борьбу с терроризмом.
Что говорят противники запрета
Оппоненты наоборот утверждают, что это лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома.
Дело в том, что запрет будет распространяться на улицы, на общественный транспорт, офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Более того, даже не планируют предусматривать исключения для женщин-туристок.
Что предлагают вместо запрета
- Парламентское большинство предлагает запрещать скрывать лицо, только если представители власти хотят провести проверку.
- Кроме того, альтернативный законопроект предусматривает меры по поощрению гендерного равенства и совершенствованию процесса социальной интеграции женщин-мусульманок.
В каких еще странах запрещено носить паранджу
- Во Франции с 2011 года запрещено носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо.
- Похожий запрет действует в Дании и Нидерландах.
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