На референдуме также решают, могут ли однополые пары в стране жениться и усыновлять детей.
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Референдум в Швейцарии: главное
Ранее федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партией заставили провести референдум по этому вопросу.
Первые итоги голосования ожидаются около 10:30 по Гринвичу, а окончательный результат должен быть объявлен позже в тот же день.
Что изменится для представителей ЛГБТ-сообщества
Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам:
- жениться,
- усыновлять детей, не связанных с ними,
- упростит получение швейцарского гражданства иностранным супругам.
Женатым однополым парам также будет разрешено иметь детей через донорство спермы, что пока разрешено только для женатых гетеросексуальных пар.
Мировой опыт легализации однополых браков
- В 2017 году брачные союзы между однополыми партнерами узаконили в Германии и Австрии.
- В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформить отношения как зарегистрированное партнерство. Это, однако, не дает партнерам равные права в вопросах гражданства и усыновления детей.
- В Израиле один из самых высоких процентов однополых родителей. Всего в стране с населением 9 миллионов человек, около 18 тысяч однополых пар, более 3 тысяч из них воспитывают детей.
- Правительство Таиланда в июле 2020 года утвердило законопроект о гражданском партнерстве для однополых пар.