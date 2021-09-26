На референдуме также решают, могут ли однополые пары в стране жениться и усыновлять детей.

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Референдум в Швейцарии: главное

Ранее федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партией заставили провести референдум по этому вопросу.

Первые итоги голосования ожидаются около 10:30 по Гринвичу, а окончательный результат должен быть объявлен позже в тот же день.

Что изменится для представителей ЛГБТ-сообщества

Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам:

жениться,

усыновлять детей, не связанных с ними,

упростит получение швейцарского гражданства иностранным супругам.

Женатым однополым парам также будет разрешено иметь детей через донорство спермы, что пока разрешено только для женатых гетеросексуальных пар.

Интересно! Швейцария – одна из последних западноевропейских стран, которая все еще запрещает однополые браки

Мировой опыт легализации однополых браков