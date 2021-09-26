На референдумі також вирішують, чи можуть одностатеві пари у країні одружуватися і всиновлювати дітей.

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Референдум у Швейцарії: головне

Раніше федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарською народною партією змусили провести референдум з цього питання.

Перші підсумки голосування очікуються близько 10:30 за Гринвічем, а остаточний результат повинен бути оголошений пізніше у той же день.

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Закон з внесеними до нього поправками дозволить одностатевим парам:

одружуватися,

всиновлювати дітей, не пов'язаних з ними,

спростить отримання швейцарського громадянства іноземними подружжями.

Одруженим одностатевим парам також буде дозволено мати дітей через донорство сперми, що наразі дозволено тільки для одружених гетеросексуальних пар.

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