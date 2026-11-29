В Швейцарии на референдуме 54,9 % граждан поддержали смягчение правил экспорта оружия. Это позволит поставлять оружие в 36 стран-партнеров, даже если они находятся в состоянии войны.

Об этом сообщило издание SRF.

Изменится ли что-то для Украины?

Согласно новой поправке к закону, за которую проголосовали на референдуме, Швейцария сможет экспортировать свое вооружение в 36 стран-партнеров. Речь идет о США, странах ЕС, Израиле и т. д. Это можно будет делать даже в том случае, если эти страны будут вовлечены в конфликт.

При этом теперь не потребуется обязательного согласия правительства Швейцарии, если их оружие пойдет на реэкспорт в третью страну. При этом местные власти оставляют за собой право последнего слова в вопросе экспорта. В то же время из-за своего нейтралитета Швейцария не будет поставлять оружие Украине напрямую или через другие государства.

Сторонники этой идеи хотят ослабить ограничения, чтобы оборонная промышленность оставалась конкурентоспособной. Различные левые организации при этом недовольны тем, что швейцарское оружие может применяться в конфликтах.

Добавим, что в 2023 году Швейцария не продала почти сотню танков Германии. Там планировали модернизировать их и предоставить Украине. Там планировали модернизировать их и предоставить Украине.