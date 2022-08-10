Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в россии

Украина разорвала дипломатические отношения с россией. МИД Украины договаривается со Швейцарией, чтобы дипломаты этой страны представляли интересы украинских граждан на территории государства-агрессора.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 канала. Дипведомство во главе с Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий по защите украинцев в россии.

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Тысячи украинцев оказались в россии без документов

В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов,

– объяснил Николенко.

Сейчас украинские дипломатические учреждения на территории россии отсутствуют. Президент Украины поручил МИДу достичь договоренности со Швейцарией – о представлении интересов украинских граждан.

Как будут представлять интересы Украины – определят в соглашении

Выбрали эту страну потому, что у швейцарских дипломатов большой опыт выполнения этих функций. Как именно будет представление интересов определят в сделке.

Согласно Венской конвенции, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в россии должно предоставить Москва.

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Что известно о позиции Швейцарии: коротко

В комментарии "Европейской правде" руководитель пресс-службы МИД Швейцарии Микель Штайнер подтвердил просьбу украинской стороны.

Штайнер отметил, что переговоры уже были завершены. Однако чтобы мандат вступил в силу, нужно согласие россии.

Швейцария активно предлагала подобные услуги еще в начале полномасштабной войны.

В россии Швейцария представляет уже интересы Грузии.

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