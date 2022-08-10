Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в россии
Украина разорвала дипломатические отношения с россией. МИД Украины договаривается со Швейцарией, чтобы дипломаты этой страны представляли интересы украинских граждан на территории государства-агрессора.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 канала. Дипведомство во главе с Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий по защите украинцев в россии.
По теме Поступило 112 заявок: в МИД Украины рассказали, скольким россиянам открыли визы от 1 июля
Тысячи украинцев оказались в россии без документов
В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов,
– объяснил Николенко.
Сейчас украинские дипломатические учреждения на территории россии отсутствуют. Президент Украины поручил МИДу достичь договоренности со Швейцарией – о представлении интересов украинских граждан.
Как будут представлять интересы Украины – определят в соглашении
Выбрали эту страну потому, что у швейцарских дипломатов большой опыт выполнения этих функций. Как именно будет представление интересов определят в сделке.
Читайте также Кулеба уже подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии
Что известно о позиции Швейцарии: коротко
- В комментарии "Европейской правде" руководитель пресс-службы МИД Швейцарии Микель Штайнер подтвердил просьбу украинской стороны.
- Штайнер отметил, что переговоры уже были завершены. Однако чтобы мандат вступил в силу, нужно согласие россии.
- Швейцария активно предлагала подобные услуги еще в начале полномасштабной войны.
- В россии Швейцария представляет уже интересы Грузии.
Смотрите в видео – как США отреагировали на взрывы в Новофедоровке: