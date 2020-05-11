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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Швейцария ослабляет карантин: возобновят работу музеи, рестораны и даже школы

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Швейцарія послаблює карантин
Швейцарія послаблює карантин / Unsplash

Власти Швейцарии приняли решение ослабить карантинные ограничения, которые ввели для предотвращения распространения коронавируса. Всего от начала пандемии COVID-19 заболели 30 344 жителя Швейцарии.

Карантинні обмеження у Швейцарії частково скасують з понеділка, 11 травня, пише The Local.

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Уряд Швейцарії заявив, що паби та ресторани можуть відкритись раніше, ніж очікувалося, щоб країна "змогла навчитися жити з вірусом".

Що запрацює у Швейцарії з 11 травня

  • музеї;
  • магазини;
  • бібліотеки;
  • ресторани;
  • частково відновлюють роботу школи.

Відкриття закладів можливе за умови, що у них будуть дотримуватися заходів щодо захисту персоналу і відвідувачів від вірусу.

Водночас влада країни наголосила, що послаблення карантину планувалося на більш пізній термін. Однак суворі обмеження дозволили уникнути великої кількості хворих, тож, обмеження послаблюють вже зараз.

Коронавірус у Швейцарії: головне

  • Станом на 11 травня у Швейцарії на коронавірус захворіли 30 344 людини, з них 1 834 осіб померли, ще 26 600 – одужали. Швейцарський уряд розпочав поступово скасовувати карантинні заходи з 27 квітня.
  • З 27 квітня у Швейцарії дозволили відновити роботу перукарням, фізіотерапевтам, амбулаторіям, медичним та стоматологічним кабінетам, а також квітникарям, майстерням та садовим центрам.
  • У низці міст Швейцарії 9 травня відбулися акції протесту проти карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Люди вийшли з гаслами про те, що обмеження порушують фундаментальні права людини.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Протесты Новости Здоровье Швейцария
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