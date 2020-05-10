Протесты и столкновения с полицией: как европейцы митингуют против карантина

Два месяца на карантине дают о себе знать не только для украинцев, но и для жителей Европейского союза. Люди также устали от ограничений и доходов, которые почти на нуле. Все больше европейцев выходят на протесты.

Греция

Греческие митингующие вели себя мирно и соблюдали правила безопасности. Были в масках и держали веревку в руках, с помощью которой измеряли необходимую дистанцию. Рассказали корреспонденты 24 канала.

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Протест там был особенный – митинговали художники. Более полусотни работников сферы культуры пришли под парламент Греции требовать поддержки правительства. Из-за карантина отменены концерты, спектакли, закрыты театры.

"Нас поставили на паузу. Нет никаких планов на будущее. Мы здесь, потому что нам нужны ответы", – рассказала митингующая Мария.



Протесты в Греции / Скриншот с видео

Сейчас правительство решило открыть только площадки для перформансов на свежем воздухе. Однако при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями. Это автоматически сокращает потенциальные прибыли артистов. Если в правительстве не предложат других шагов, художники готовы снова выйти уже на большую акцию протеста.

По состоянию на 10 мая в Греции обнаружили 2 710 случаев коронавируса, умер 151 человек, выздоровели 1 374 человека.

Швейцария

В ряде городов Швейцарии 9 мая прошли акции протеста против карантинных ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

Люди вышли с лозунгами о том, что ограничения нарушают фундаментальные права человека. Некоторые протестующие держали плакаты с надписью: "Без карантина Швеция справилась столь же хорошо, как Швейцария".

В частности, перед парламентом страны в Берне собрались несколько сотен протестующих (на видео). Между сотней и 200 человек вышли на протест в Цюрихе и около 80 – Сен-Галь.

Уже две недели назад начались послабления карантина – смогли возобновить работу парикмахерские и цветочные магазины. В то же время собрания группами более 5 человек все еще запрещены.

По состоянию на 10 мая в Швейцарии коронавирусом заболели 30 305 человек, из них 1 830 человек умерли, еще 26 400 – выздоровели.

Польша

Граждане вышли в центр города польской столицы требовать полного восстановления работы предприятий и помощи от государства для мелких предпринимателей.

"Почему мы протестуем? Потому что мы не можем работать, но налоги мы должны платить, и НДС в частности. Наши заявки на замораживание налогов без всяких объяснений отклонены. Наш выпуск продукции сократился на 90%. Это ужасно", – сообщила митингующая.



Протесты в Польше / Фото РАР

Накануне польские власти заявили, что приостанавливают смягчение карантина. Сейчас реализованы только два этапа из четырех. Людям разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, заработали непродовольственные магазины и торговые центры. На время карантина польское правительство разработало программу по поддержке малых и средних предпринимателей. Но люди говорят, что она не дает результатов.

По состоянию на 10 мая в Польше зафиксировано 15 821 случай коронавируса, из них 791 – летальный. От COVID-19 выздоровели 5 698 человек.

Германия

На Александерплац в Берлине 9 мая был горячо. Но не потому, что здесь отмечали День Победы над нацизмом. Более 500 граждан вышли на акцию против ограничения прав и свобод на фоне пандемии COVID-19.

Протест не был согласован с властями города. Митингующие не придерживались никаких правил безопасности. Полиция задержала 38 человек. А вот в Штутгарте акция была более массовой и согласованной. Там на нее вышло несколько тысяч граждан.

Смотрите видео протестов:

"Цель демонстрации – заявить о том, что меры, принимаемые в рамках борьбы с распространением коронавируса, сильно ограничили фундаментальные права человека. Именно поэтому сюда сегодня пришло большинство людей", – пояснил соорганизатор акции протеста Ральф Людвиг.

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В Германии уже возобновили работу непродовольственные магазины, торговые центры, парикмахерские, салоны красоты, даже бары, рестораны и гостиницы. Впрочем ограничения остаются. В общественных местах необходимо носить маску и соблюдать безопасную социальную дистанцию. В Берлине предупредили граждан: если количество заболеваний начнет расти – правительство восстановит ограничения.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала