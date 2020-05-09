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В Польше предприниматели пикетировали офис премьера: фото

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Підприємці у Польщі вийшли на протест
Підприємці у Польщі вийшли на протест / РАР

В Польше состоялся протест предпринимателей. Они требовали более эффективной помощи от государства.

Бизнесмены жаловались на невозможность зарабатывать и равнодушие со стороны власти. Об этом сообщило издание RMF24.

К слову Польша решила повременить со следующим этапом выхода из карантина

"У нас нет денег на кусок хлеба, мы не имеем возможности зарабатывать. Я в худшей ситуации, а правительственный план вообще не охватывает нашу отрасль", – сказал один из предпринимателей.

Протестующие устроили автопробег по Варшаве к офису премьер-министра Матеуша Моравецкого. Примерно в два часа ночи полиция задержала всех, кто остался. Еще 150 человек опознали, чтобы пригласить на прохождение санитарного контроля.

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Протест предпринимателей в Польше / Фото РАР ​

Один из лидеров протеста – Павел Танайно, кандидат в президенты на будущих выборах. По оценкам он имеет больше 2 процентов поддержки.

К слову, президентские выборы в Польше должны были состояться 10 мая, но в итоге были отложены. Новая дата проведения голосования пока неизвестна.

Коронавирус в Польше: что известно

По состоянию на 9 мая в Польше зафиксированы 15 047 случаев заболевания коронавирусом, 775 человек, к сожалению, умерли.

В то же время страна постепенно ослабляет карантинные ограничения. С 20 апреля там открыли парки, леса и скверы. Также разрешили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах. А с 4 мая начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы.

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Бизнес Протесты Новости политики Новости Польши
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