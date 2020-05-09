Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Польщі підприємці пікетували офіс прем'єра: фото

- Читать новость на русском
Підприємці у Польщі вийшли на протест
Підприємці у Польщі вийшли на протест / РАР

У Польщі відбувся протест підприємців. Вони вимагали більш ефективної допомоги від держави.

Бізнесмени скаржилися на неможливість заробляти і байдужість з боку влади. Про це повідомило видання RMF24.

До слова Польща вирішила почекати з наступним етапом виходу з карантину

"У нас нема грошей на шматок хліба, ми не маємо можливості заробляти. Я у найгіршій ситуації, а урядовий план взагалі не охоплює нашу галузь", – сказав один з підприємців.

Протестувальники влаштували автопробіг Варшавою до офісу прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Приблизно о другій години ночі поліція затримала всіх, хто залишився. Ще 150 осіб опізнали, щоб запросити на проходження санітарного контролю.

польща протест
Протест підприємців у Польщі / Фото РАР ​

Один з лідерів протесту – Павло Танайно, кандидат в президент на майбутніх виборах. За оцінками він має більше ніж 2 відсотки підтримки.

До слова, президентські вибори в Польщі мали відбутись 10 травня, але в результаті були відкладені. Нова дата проведення голосування поки невідома.

Коронавірус у Польщі: що відомо

Станом на 9 травня у Польщі зафіксовано 15 047 випадків захворювання на коронавірус, 775 осіб, на жаль, померли. 

Водночас країна поступово послаблює карантинні обмеження. З 20 квітня там відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах. А з 4 травня почали працювати торгово-розважальні центри та готелі. 

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Бізнес Протести Новини політики Новини Польщі
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Гітлер без вусів і олені на плакатах: як Росія святкує 9 травня
8 травня , 23:00 Гітлер без вусів і олені на плакатах: як Росія святкує 9 травня
Іван Яковина
Росія та Китай об'єднуються заради СРСР
8 травня , 21:30 Росія та Китай об'єднуються заради СРСР
Артур Харитонов
Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
8 травня , 13:00 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів