У Польщі підприємці пікетували офіс прем'єра: фото

У Польщі відбувся протест підприємців. Вони вимагали більш ефективної допомоги від держави.

Бізнесмени скаржилися на неможливість заробляти і байдужість з боку влади. Про це повідомило видання RMF24.

До слова Польща вирішила почекати з наступним етапом виходу з карантину

"У нас нема грошей на шматок хліба, ми не маємо можливості заробляти. Я у найгіршій ситуації, а урядовий план взагалі не охоплює нашу галузь", – сказав один з підприємців.

Протестувальники влаштували автопробіг Варшавою до офісу прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Приблизно о другій години ночі поліція затримала всіх, хто залишився. Ще 150 осіб опізнали, щоб запросити на проходження санітарного контролю.



Протест підприємців у Польщі / Фото РАР ​

Один з лідерів протесту – Павло Танайно, кандидат в президент на майбутніх виборах. За оцінками він має більше ніж 2 відсотки підтримки.

До слова, президентські вибори в Польщі мали відбутись 10 травня, але в результаті були відкладені. Нова дата проведення голосування поки невідома.

Коронавірус у Польщі: що відомо

Станом на 9 травня у Польщі зафіксовано 15 047 випадків захворювання на коронавірус, 775 осіб, на жаль, померли.

Водночас країна поступово послаблює карантинні обмеження. З 20 квітня там відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах. А з 4 травня почали працювати торгово-розважальні центри та готелі.