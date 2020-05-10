Протести та сутички з поліцією: як європейці мітингують проти карантинних обмежень

Два місяці на карантині даються в знаки не тільки для українців, а й для жителів Європейського союзу. Люди також стомлені обмеженнями та прибутками, які майже на нулі. Все більше європейців виходить на протести.

Греція

Грецькі мітингувальники поводилися мирно і дотримувалися правил безпеки. Були у масках і тримали мотузку в руках, за допомогою якої вимірювали необхідну дистанцію. Розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Протест там був особливий -– мітингували митці. Понад півсотні працівників сфери культури прийшли під парламент Греції вимагати підтримки уряду. Через карантин скасовані концерти, спектаклі, зачинені театри.

"Нас поставили на паузу. Немає жодних планів на майбутнє. Ми тут, тому що нам потрібні відповіді", – розповіла мітингувальниця Марія.



Протести в Греції / Скриншот з відео

Нині уряд вирішив відкрити лише майданчики для перформансів на свіжому повітрі. Проте за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами. Це автоматично скорочує потенційні прибутки артистів. Якщо в уряді не запропонують інших кроків, митці готові знову вийти, вже на більшу акцію протесту.

Станом на 10 травня у Греції виявили 2 710 випадків коронавірусу, померли 151 людина, одужали 1 374 осіб.

Швейцарія

У низці міст Швейцарії 9 травня відбулися акції протесту проти карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.

Люди вийшли з гаслами про те, що обмеження порушують фундаментальні права людини. Деякі протестувальники тримали плакати з написом: "Без карантинних обмежень Швеція впоралася настільки ж добре, як Швейцарія".

Зокрема, перед парламентом країни у Берні зібралися кілька сотень протестувальників (на відео). Між сотнею та 200 людей вийшли на протест у Цюріху та близько 80 – у Сен-Галь.

Вже два тижні тому почалися послаблення карантину – змогли відновити роботу перукарні та квіткові магазини. Водночас, зібрання групами більше 5 осіб все ще заборонені.

Станом на 10 травня у Швейцарії на коронавірус захворіли 30 305 людей, з них 1 830 осіб померли, ще 26 400 – одужали.

Польща

Громадяни вийшли у середмістя польської столиці вимагати повного відновлення роботи підприємств та допомоги від держави для дрібних підприємців.

"Чому ми протестуємо? Тому що ми не можемо працювати, але ж податки ми маємо платити, і ПДВ зокрема. Наші заявки на заморожування податків без жодних пояснень відхилили. Наш випуск продукції скоротився на 90%. Це жахливо", – повідомила мітингувальниця.



Протести в Польщі / Фото РАР

Напередодні польська влада заявила, що призупиняє пом'якшення карантину. Нині реалізовано лише два етапи з чотирьох. Людям дозволили займатися спортом на свіжому повітрі, запрацювали непродовольчі магазини та торгові центри. На час карантину польський уряд розробив програму з підтримки малих та середніх підприємців. Але люди кажуть, що вона не дає результатів.

Станом на 10 травня в Польщі зафіксовано 15 821 випадок коронавірусу, з них 791 – летальний. Від COVID-19 одужали 5 698 осіб.

Німеччина

На Александерплац у Берліні 9 травня було гаряче. Але не тому, що тут відзначали день Перемоги над нацизмом. Понад 500 громадян вийшли на акцію проти обмеження прав і свобод на тлі пандемії COVID-19.

Протест не був узгоджений з владою міста. Мітингувальники не дотримувалися жодних правил безпеки. Поліція затримала 38 людей. А от у Штутгарті акція була масовішою і узгодженою. Там на неї вийшло кілька тисяч громадян.

Дивіться відео з протестів:

"Мета демонстрації – заявити про те, що заходи, які вживаються в рамках боротьби з розповсюдженням коронавірусу, сильно обмежили фундаментальні права людини. Саме тому сюди сьогодні прийшла більшість людей", – пояснив співорганізатор акції протесту Ральф Людвіг.

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У Німеччині вже відновили роботу непродовольчі магазини, торгові центри, перукарні, салони краси, навіть бари, ресторани та готелі. Втім обмеження залишаються. В громадських місцях необхідно носити маску і дотримуватися безпечної соціальної дистанції. В Берліні попередили громадян: якщо кількість захворювань почне зростати, уряд відновить обмеження.

Станом на 10 травня у Німеччині 171 639 випадків коронавірусу, померли 7 549 людина, одужали 144 400 осіб.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

