Швейцарія послаблює карантин: відновлять роботу музеї, ресторани та навіть школи
Влада Швейцарії ухвалила рішення послабити карантинні обмеження, які ввели для запобігання поширення коронавірусу. Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіли 30 344 мешканці Швейцарії.
Карантинні обмеження у Швейцарії частково скасують з понеділка, 11 травня, пише The Local.
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Уряд Швейцарії заявив, що паби та ресторани можуть відкритись раніше, ніж очікувалося, щоб країна "змогла навчитися жити з вірусом".
Що запрацює у Швейцарії з 11 травня
- музеї;
- магазини;
- бібліотеки;
- ресторани;
- частково відновлюють роботу школи.
Відкриття закладів можливе за умови, що у них будуть дотримуватися заходів щодо захисту персоналу і відвідувачів від вірусу.
Водночас влада країни наголосила, що послаблення карантину планувалося на більш пізній термін. Однак суворі обмеження дозволили уникнути великої кількості хворих, тож, обмеження послаблюють вже зараз.
Коронавірус у Швейцарії: головне
- Станом на 11 травня у Швейцарії на коронавірус захворіли 30 344 людини, з них 1 834 осіб померли, ще 26 600 – одужали. Швейцарський уряд розпочав поступово скасовувати карантинні заходи з 27 квітня.
- З 27 квітня у Швейцарії дозволили відновити роботу перукарням, фізіотерапевтам, амбулаторіям, медичним та стоматологічним кабінетам, а також квітникарям, майстерням та садовим центрам.
- У низці міст Швейцарії 9 травня відбулися акції протесту проти карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Люди вийшли з гаслами про те, що обмеження порушують фундаментальні права людини.