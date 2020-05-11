Швейцарія послаблює карантин: відновлять роботу музеї, ресторани та навіть школи

Влада Швейцарії ухвалила рішення послабити карантинні обмеження, які ввели для запобігання поширення коронавірусу. Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіли 30 344 мешканці Швейцарії.

Карантинні обмеження у Швейцарії частково скасують з понеділка, 11 травня, пише The Local.

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Уряд Швейцарії заявив, що паби та ресторани можуть відкритись раніше, ніж очікувалося, щоб країна "змогла навчитися жити з вірусом".

Що запрацює у Швейцарії з 11 травня

музеї;

магазини;

бібліотеки;

ресторани;

частково відновлюють роботу школи.

Відкриття закладів можливе за умови, що у них будуть дотримуватися заходів щодо захисту персоналу і відвідувачів від вірусу.

Водночас влада країни наголосила, що послаблення карантину планувалося на більш пізній термін. Однак суворі обмеження дозволили уникнути великої кількості хворих, тож, обмеження послаблюють вже зараз.

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