Швейцария выделит немалую сумму на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
Источник:правительство Швейцарии
Швейцария заявила о готовности выделить Украине 100 млн швейцарских франков на восстановление энергетической инфраструктуры. На фоне регулярных ракетных обстрелов со стороны России это очень важный вклад в украинскую энергосистему.
Федеральный совет Швейцарии уже принял план действий относительно помощи Украине. Заметим, что 100 миллионов швейцарских франков – это примерно 101,4 миллиона евро.
Интересно Почему оккупанты последний раз атаковали именно по понедельникам: в ГУР сказали, чего украинцам ждать зимой
В Швейцарии заявили, что Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества для преодоления чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за российских обстрелов.
Как Швейцария помогает Украине
Страна активно поддерживает нашу страну, в частности:
- помогает компаниям "Укрэнерго" закупать энергоносители и запасные части,
- способствует ремонту систем железнодорожных креплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно),
- оказывает гуманитарную поддержку, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, подготовиться к зиме.
Швейцария и дальше будет приобщаться к проектам, направленным на поддержку немедленного восстановления энергетической инфраструктуры и облегчения сложной гуманитарной ситуации,
– заявили в правительстве страны.
Федеральный совет также обратится к парламенту Швейцарии с просьбой предоставить дополнительный кредит в размере 76 миллионов швейцарских франков для финансирования этих направлений деятельности.
Последствия российских атак на энергосистему Украины
- После массированных атак россиян по энергетической инфраструктуре почти 18 миллионов человек в Украине (около 40% населения) нуждаются в помощи из-за войны. С приходом зимы эта цифра может вырасти до 24 миллионов.
- В настоящее время более 30% энергетической инфраструктуры Украины повреждены. Целенаправленные атаки оставили многие населенные пункты без доступа к питьевой воде, а также привели к перебоям в электроснабжении и телекоммуникациях. Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества для преодоления этой чрезвычайной ситуации.
Как долго будут продолжаться атаки энергетической инфраструктуры: смотрите видео