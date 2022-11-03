Швейцария выделит немалую сумму на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Швейцария заявила о готовности выделить Украине 100 млн швейцарских франков на восстановление энергетической инфраструктуры. На фоне регулярных ракетных обстрелов со стороны России это очень важный вклад в украинскую энергосистему.

Федеральный совет Швейцарии уже принял план действий относительно помощи Украине. Заметим, что 100 миллионов швейцарских франков – это примерно 101,4 миллиона евро.

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В Швейцарии заявили, что Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества для преодоления чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за российских обстрелов.

Как Швейцария помогает Украине

Страна активно поддерживает нашу страну, в частности:

помогает компаниям "Укрэнерго" закупать энергоносители и запасные части,

способствует ремонту систем железнодорожных креплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно),

оказывает гуманитарную поддержку, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, подготовиться к зиме.

Швейцария и дальше будет приобщаться к проектам, направленным на поддержку немедленного восстановления энергетической инфраструктуры и облегчения сложной гуманитарной ситуации,

– заявили в правительстве страны.

Федеральный совет также обратится к парламенту Швейцарии с просьбой предоставить дополнительный кредит в размере 76 миллионов швейцарских франков для финансирования этих направлений деятельности.

Последствия российских атак на энергосистему Украины

После массированных атак россиян по энергетической инфраструктуре почти 18 миллионов человек в Украине (около 40% населения) нуждаются в помощи из-за войны. С приходом зимы эта цифра может вырасти до 24 миллионов.

В настоящее время более 30% энергетической инфраструктуры Украины повреждены. Целенаправленные атаки оставили многие населенные пункты без доступа к питьевой воде, а также привели к перебоям в электроснабжении и телекоммуникациях. Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества для преодоления этой чрезвычайной ситуации.

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