Все больше ограничений для агрессора: Швейцария вводит новые санкции против России
Источник:CNN
Швейцария ввела дополнительные ограничения против России. Так государство присоединилось к последнему пакету санкций Европейского Союза.
Об этом сообщил сегодня, 25 марта, Федеральный совет Швейцарии. Ограничения вступят в силу уже в 23:00 по местному времени.
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Что означают санкции
В соответствии с четвертым пакетом санкций ЕС, говорится про:
- запрет на экспорт товаров и услуг для энергетической сферы России;
- запрет на товары из железа и стали из России;
- экспорт в Россию предметов роскоши и товаров для морской навигации.
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В то же время Федеральный совет сообщил, что принял решение не выполнять решение ЕС о временной остановке трансляции содержимого некоторых российских СМИ, а именно Sputnik и Russia Today.
"Несмотря на то, что эти СМИ используют для распространения целенаправленной пропаганды и дезинформации со стороны России, Федеральный совет считает, что эффективнее противостоять ложным и вредным утверждению фактами, а не предотвращать их распространение", – говорится в сообщении.
Напомним, что в конце февраля в ЕС запретили российские телеканалы RT и Sputnik. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что запрет распространяется не только на телеканалы, но и на их дочерние компании.
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