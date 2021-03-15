Нельзя забывать, – швейцарский блогер выпустил фильм о войне на Донбассе
Блогер из Швейцарии Le Grand JD 14 марта выпустил документальный фильм "Война в Украине". Его целью является рассказать миру о российской агрессии в Украине.
Источник:Le Grand
За 2 дня на ютубе фильм посмотрели более 500 тысяч раз. Язык ленты – французский.
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Это единственная война, которая сейчас активно ведется на Европейском континенте,
– рассказал Le Grand JD.
Он убежден: европейцы не должны забывать о том, что происходит на Донбассе.
Главными героями фильма являются украинские защитники, которые спасают от агрессии России не только свою страну, но и, в конце концов, всю Европу.
Хронология ленты
- Сначала "Война в Украине" знакомит зрителей с историей европейской Украины. В фильме раскрывают европейские стремления украинцев. Особенно – молодежи. Зритель оказывается на евромайдане в 2014 году.
- Далее автор фильма рассказывает об оккупации Крыма.
- Впоследствии Le Grand JD напоминает европейцам: пассажирский самолет рейса MH17 сбили с российского оружия.
- Центральная тема ленты также о том, как Москва ведет против Украины гибридную войну. Страна агрессор применяет все возможные средства: политические, экономические, информационные.
"Война на Донбассе": смотрите фильм
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