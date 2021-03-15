Блогер из Швейцарии Le Grand JD 14 марта выпустил документальный фильм "Война в Украине". Его целью является рассказать миру о российской агрессии в Украине.

За 2 дня на ютубе фильм посмотрели более 500 тысяч раз. Язык ленты – французский.

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Это единственная война, которая сейчас активно ведется на Европейском континенте,

– рассказал Le Grand JD.

Он убежден: европейцы не должны забывать о том, что происходит на Донбассе.

Главными героями фильма являются украинские защитники, которые спасают от агрессии России не только свою страну, но и, в конце концов, всю Европу.

Хронология ленты

Сначала "Война в Украине" знакомит зрителей с историей европейской Украины. В фильме раскрывают европейские стремления украинцев. Особенно – молодежи. Зритель оказывается на евромайдане в 2014 году.

Далее автор фильма рассказывает об оккупации Крыма.

Впоследствии Le Grand JD напоминает европейцам: пассажирский самолет рейса MH17 сбили с российского оружия.

Центральная тема ленты также о том, как Москва ведет против Украины гибридную войну. Страна агрессор применяет все возможные средства: политические, экономические, информационные.

Заметьте! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 19 украинских воинов. В 2020 году Украина потеряла 75 военных.

"Война на Донбассе": смотрите фильм