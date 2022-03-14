Швейцарская компания Burckhardt Compression объявила о приостановке поставок в Россию

Швейцарская компания Burckhardt Compression объявила, что остановила поставки в Россию. Компания является одним из лидеров в мире по производству промышленных поршневых компрессоров.

Соответствующее решение компания обнародовала 14 марта. Это случилось на 19 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Компания Burckhardt compression отказалась работать в России

С большой тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдает за новостями о конфликте между Россией и Украиной. Как следствие, совет директоров и правление решили больше не принимать новых заказов из России или для нее. Решение вступает в силу немедленно,

– сообщили в компании.

Добавили, что на клиентов из России приходились 2 – 5% их продаж.

Предварительно известно, что компрессорные системы используют для транспортировки и хранения газа, нефтепереработки и нефтеочистки, а также в нефтехимической и химпромышленности, в производстве промышленных газов.

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