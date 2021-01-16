Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратит оказывать услуги. В частности те, которые связаны с газопроводом "Северный поток-2".

Это сделали из-за угрозы возможных санкций Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили на сайте Bloomberg.

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С чем связано такое решение

Решение компании выйти из проекта связано с угрозой оказаться под ограничениями США. Новые американские санкции направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2":

техническую сертификацию;

страхование.

Отметим! Говорится о тех санкциях, которые вступили в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

Позиция компании

Представитель организации отказался комментировать эту ситуацию средствам массовой информации. В то же время он сослался на конфиденциальность.

Страховка покрывала строительство

Страховка Zurich Insurance должна покрывать строительство газопровода. Ранее российский проект покинули другие европейские компании:

► норвежский сертификатор DNV GL;

► датский консультант Ramboll.

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