Из-за новых американских санкций: швейцарская страховая компания вышла из "Северного потока-2"
Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратит оказывать услуги. В частности те, которые связаны с газопроводом "Северный поток-2".
Это сделали из-за угрозы возможных санкций Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили на сайте Bloomberg.
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С чем связано такое решение
Решение компании выйти из проекта связано с угрозой оказаться под ограничениями США. Новые американские санкции направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2":
- техническую сертификацию;
- страхование.
Позиция компании
Представитель организации отказался комментировать эту ситуацию средствам массовой информации. В то же время он сослался на конфиденциальность.
Страховка покрывала строительство
Страховка Zurich Insurance должна покрывать строительство газопровода. Ранее российский проект покинули другие европейские компании:
► норвежский сертификатор DNV GL;
► датский консультант Ramboll.
Санкции против "Северного потока-2": коротко
- Конгресс США в прошлом году принял законопроект NDAA-2021 о финансировании национальной обороны Штатов.
- В частности, документ предусматривал санкции против "Северного потока-2". Также там говорилось и о других ограничениях против России.
- Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект. Но впоследствии Конгресс путем голосования преодолел эти ограничения.
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