Найбільша швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG припинить надавати послуги. Зокрема ті, які пов'язані з газопроводом "Північний потік-2".

Це зробили через загрозу можливих санкцій Сполучених Штатів Америки. Про це повідомили на сайті Bloomberg.

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З чим пов'язане таке рішення

Рішення компанії вийти із проєкту пов'язане з загрозою опинитися під обмеженнями США. Нові американські санкції спрямовані проти тих, хто забезпечує "Північному потоку-2":

технічну сертифікацію;

страхування.

Зазначимо! Мовиться про ті санкції, які набрали чинності після прийняття оборонного бюджету США на 2021 рік.

Позиція компанії

Представник організації відмовився коментувати цю ситуацію засобам масової інформації. Водночас він послався на конфіденційність.

Страховка покривала будівництво

Страховка Zurich Insurance мала б покривати будівництво газопроводу. Раніше російський проєкт покинули інші європейські компанії:

► норвезький сертифікатор DNV GL;

► данський консультант Ramboll.

Санкції проти "Північного потоку-2": коротко