Через нові американські санкції: швейцарська страхова компанія вийшла з "Північного потоку-2"
Найбільша швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG припинить надавати послуги. Зокрема ті, які пов'язані з газопроводом "Північний потік-2".
Це зробили через загрозу можливих санкцій Сполучених Штатів Америки. Про це повідомили на сайті Bloomberg.
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З чим пов'язане таке рішення
Рішення компанії вийти із проєкту пов'язане з загрозою опинитися під обмеженнями США. Нові американські санкції спрямовані проти тих, хто забезпечує "Північному потоку-2":
- технічну сертифікацію;
- страхування.
Позиція компанії
Представник організації відмовився коментувати цю ситуацію засобам масової інформації. Водночас він послався на конфіденційність.
Страховка покривала будівництво
Страховка Zurich Insurance мала б покривати будівництво газопроводу. Раніше російський проєкт покинули інші європейські компанії:
► норвезький сертифікатор DNV GL;
► данський консультант Ramboll.
Санкції проти "Північного потоку-2": коротко
- Конгрес США минулого року ухвалив законопроєкт NDAA-2021 про фінансування національної оборони Штатів.
- Зокрема документ передбачав санкції проти "Північного потоку-2". Також там мовилось і про інші обмеження проти Росії.
- Президент США Дональд Трамп наклав вето на законопроєкт. Але згодом Конгрес шляхом голосування подолав ці обмеження.
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