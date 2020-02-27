Швейцарскую деревню могут эвакуировать минимум на 10 лет: причина
Жителей швейцарского села Митхольц могут эвакуировать более чем на 10 лет. Причина – старые склады с оружием Второй мировой войны, которые власть будет расчищать.
Министерство обороны Швейцарии пришло к выводу, что свалка слишком опасна для жителей Митхольца, сообщает BBC.
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Власть информирует, что жителям деревни, возможно, придется уехать, пока они расчистят участок.
В зависимости от того, как будут развиваться работы, жители должны понимать, что эвакуация продлится более 10 лет,
– говорится в заявлении Минобороны.
Жители должны согласовать план своего временного переселения. Сейчас проводят консультации с общественностью, чтобы решить, как лучше поступить. "В деревне живут люди, укоренившиеся там на протяжении многих поколений. Больно видеть их в такой ситуации", – заявила Брижит Риндлисбахер, глава рабочей группы Митхольца. Однако эвакуация жителей, вероятно, не начнется до 2031 года.
Сейчас в Митхольце проживают примерно 170 человек.
Что известно о складах оружия в Митхольце
- Склады с оружием частично взорвались в 1947 году. Тогда погибли девять человек. Взрыв уничтожил и прилегающий железнодорожный вокзал.
- С тех пор прошло уже более 70 лет. Однако примерно 3,5 тонны боеприпасов остаются погребенными под скалой на этом месте.
- В докладе 2018 года отметили, что риски недооценивали на протяжении десятилетий. А сам процесс извлечения взрывчатых веществ может быть "очень сложным". Ведь камень, вероятно, придется удалять слой за слоем.
- Как альтернативу рассматривают вариант похоронить свалку под еще большим количеством камней.