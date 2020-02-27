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      Швейцарскую деревню могут эвакуировать минимум на 10 лет: причина

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      Деревню в Швейцарии могут эвакуировать минимум на 10 лет / spiegel.de

      Жителей швейцарского села Митхольц могут эвакуировать более чем на 10 лет. Причина – старые склады с оружием Второй мировой войны, которые власть будет расчищать.

      Министерство обороны Швейцарии пришло к выводу, что свалка слишком опасна для жителей Митхольца, сообщает BBC.

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      Власть информирует, что жителям деревни, возможно, придется уехать, пока они расчистят участок.

      В зависимости от того, как будут развиваться работы, жители должны понимать, что эвакуация продлится более 10 лет,
      – говорится в заявлении Минобороны.

      Жители должны согласовать план своего временного переселения. Сейчас проводят консультации с общественностью, чтобы решить, как лучше поступить. "В деревне живут люди, укоренившиеся там на протяжении многих поколений. Больно видеть их в такой ситуации", – заявила Брижит Риндлисбахер, глава рабочей группы Митхольца. Однако эвакуация жителей, вероятно, не начнется до 2031 года.

      Сейчас в Митхольце проживают примерно 170 человек.

      Что известно о складах оружия в Митхольце

      • Склады с оружием частично взорвались в 1947 году. Тогда погибли девять человек. Взрыв уничтожил и прилегающий железнодорожный вокзал.
      • С тех пор прошло уже более 70 лет. Однако примерно 3,5 тонны боеприпасов остаются погребенными под скалой на этом месте.
      • В докладе 2018 года отметили, что риски недооценивали на протяжении десятилетий. А сам процесс извлечения взрывчатых веществ может быть "очень сложным". Ведь камень, вероятно, придется удалять слой за слоем.
      • Как альтернативу рассматривают вариант похоронить свалку под еще большим количеством камней.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины История Оружие Швейцария
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