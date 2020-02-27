Швейцарскую деревню могут эвакуировать минимум на 10 лет: причина

Жителей швейцарского села Митхольц могут эвакуировать более чем на 10 лет. Причина – старые склады с оружием Второй мировой войны, которые власть будет расчищать.

Министерство обороны Швейцарии пришло к выводу, что свалка слишком опасна для жителей Митхольца, сообщает BBC.

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Власть информирует, что жителям деревни, возможно, придется уехать, пока они расчистят участок.

В зависимости от того, как будут развиваться работы, жители должны понимать, что эвакуация продлится более 10 лет,

– говорится в заявлении Минобороны.

Жители должны согласовать план своего временного переселения. Сейчас проводят консультации с общественностью, чтобы решить, как лучше поступить. "В деревне живут люди, укоренившиеся там на протяжении многих поколений. Больно видеть их в такой ситуации", – заявила Брижит Риндлисбахер, глава рабочей группы Митхольца. Однако эвакуация жителей, вероятно, не начнется до 2031 года.

Сейчас в Митхольце проживают примерно 170 человек.

Что известно о складах оружия в Митхольце