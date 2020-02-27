Швейцарське село можуть евакуювати щонайменше на 10 років: причина

Жителів швейцарського села Мітхольц можуть евакуювати на понад 10 років. Причина – старі склади зі зброєю Другої світової війни, які влада розчищатиме.

Міністерство оборони Швейцарії дійшло висновку, що звалище занадто небезпечне для жителів Мітхольца, повідомляє BBC.

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Влада інформує, що жителям села, можливо, доведеться виїхати, поки вони розчистять ділянку.

Залежно від того, як будуть розвиватися роботи, жителі повинні розуміти, що евакуація триватиме понад 10 років,

– йдеться в заяві Міноборони.

Жителі повинні погодити план свого тимчасового переселення. Наразі проводять консультації з громадськістю, щоб вирішити, як найкраще вчинити. "У селі живуть люди, вкорінені там протягом багатьох поколінь. Боляче бачити їх у такій ситуації", – заявила Бріжит Ріндлісбахер, голова робочої групи Мітхольца. Однак евакуація жителів, ймовірно, не почнеться до 2031 року.

Наразі у Мітхольці проживають приблизно 170 людей.

Що відомо про склади зброї в Мітхольці