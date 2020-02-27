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      Швейцарське село можуть евакуювати щонайменше на 10 років: причина

      - Читать новость на русском
      Село у Швейцарії можуть евакуювати щонайменше на 10 років / spiegel.de

      Жителів швейцарського села Мітхольц можуть евакуювати на понад 10 років. Причина – старі склади зі зброєю Другої світової війни, які влада розчищатиме.

      Міністерство оборони Швейцарії дійшло висновку, що звалище занадто небезпечне для жителів Мітхольца, повідомляє BBC.

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      Влада інформує, що жителям села, можливо, доведеться виїхати, поки вони розчистять ділянку.

      Залежно від того, як будуть розвиватися роботи, жителі повинні розуміти, що евакуація триватиме понад 10 років,
      – йдеться в заяві Міноборони.

      Жителі повинні погодити план свого тимчасового переселення. Наразі проводять консультації з громадськістю, щоб вирішити, як найкраще вчинити. "У селі живуть люди, вкорінені там протягом багатьох поколінь. Боляче бачити їх у такій ситуації", – заявила Бріжит Ріндлісбахер, голова робочої групи Мітхольца. Однак евакуація жителів, ймовірно, не почнеться до 2031 року.

      Наразі у Мітхольці проживають приблизно 170 людей.

      Що відомо про склади зброї в Мітхольці

      • Склади зі зброєю частково вибухнули в 1947 році. Тоді загинули дев'ять людей. Вибух знищив і прилеглий залізничний вокзал.
      • З того часу пройшло вже понад 70 років. Однак приблизно 3,5 тонни боєприпасів залишаються похованими під скелею на цьому місці.
      • У доповіді 2018 року зазначили, що ризики недооцінювали впродовж десятиліть. А сам процес вилучення вибухових речовин може бути "дуже складним". Адже камінь, ймовірно, доведеться видаляти шар за шаром.
      • Як альтернативу розглядають варіант поховати звалище під ще більшою кількістю каміння.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Історія Зброя Швейцарія
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