Си Цзиньпин не хочет говорить не только с Зеленским, но и Байденом, — Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин отказался от разговора с президентом США Джо Байденом. Говорить с президентом Владимиром Зеленским он тоже не хочет.

Пекин не проявил интереса к организации телефонного разговора, хотя Байден еще 5 недель назад заявил о желании связаться с лидером КНР.

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По информации источников, Вашингтон стремился перезагрузить отношения с Пекином, а звонок Байдена был бы первым шагом. Несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к диалогу.

С Зеленским тоже разговора не было

Президент Владимир Зеленский также не получал от Китая предложений по переговорам с Си Цзиньпином, пишет The Yomiuri Shimbun. Хотя украинский лидер передал по дипломатическим каналам Пекину, что хочет этого диалога.

Я не получал предложения из Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином,

– заявил Зеленский.

Зеленский скептически относится к предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной. Он отметил, что на первом месте должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".

Ранее издание Financial Times писало, что после визита в Москву Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Владимиром Зеленским.