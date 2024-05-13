Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, добавив, что сейчас европейские государства не спешат налаживать деятельность с Китаем. Причина этого – сотрудничество Пекина и Москвы.

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Китай ищет союзников

По словам Рашкина, Си Цзиньпин мог приехать в Европу, чтобы попытаться разделить ее на сферы влияния. Он выделил важную роль Франции, но также посетил Сербию и Венгрию. Отсюда следует, что он заинтересован и в их рынках.

Например, во время переговоров с Францией Си Цзиньпин мог убеждать, что эта страна очень сильная и большая, поэтому ей якобы не нужна Европа. Другим способом мог вести переговоры с Сербией и Венгрией – говорить, что они уязвимы, им нужна защита, поэтому надо сотрудничать с Китаем,

– рассказал общественный и политический деятель из США.

Европейские бизнесмены, в отличие от американских, до сих пор видят возможности своего развития в Поднебесной. Но они должны понимать, что это будет лишь кратковременная выгода.

Россия стала тылом для Китая

Сегодня Пекин выглядит враждебно и даже слабее, чем раньше, но он до сих пор влиятелен. Однако американцы уверены, что китайские товары на самом деле не такие дорогие. Все знают, какое их настоящее качество и то, что они быстро ломаются.

Более того, у Китая сейчас экономические проблемы. Поэтому у них появился тыл под названием Россия. Туда можно продавать товары, по-разному использовать, но это портит его репутацию среди других стран.

Есть дешевый Китай от которого никто не хочет отказываться, особенно, когда люди видят, как подорожали товары в магазинах. Но при этом США не хотят терять дешевую нефть, пластик, технологии – все то, что делает Китай. Поэтому и происходит противостояние между нашими национальными интересами,

– отметил Юрий Рашкин.

С другой стороны – всем хочется дешевых товаров. Полностью отказаться от них – это сложное решение, которое трудно принять. Поэтому остается надеяться, что Си Цзиньпин не будет доводить ситуацию до кризиса, а экономический баланс удастся найти.

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