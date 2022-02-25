Си Цзиньпин сказал, что Россия должна содействовать урегулированию военного конфликта. Сделать это, по его словам, следует путём переговоров.

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Он подчеркнул, что нужно отказаться от "менталитета холодной войны".

Первая реакция Китая

Постпред КНР Чжан Цзюнь 24 февраля после вторжения призвал Россию и Украину продолжать переговоры. Это произошло во время экстренного заседания ООН в Нью-Йорке.

Мы внимательно следим за развитием событий вокруг Украины и призываем все стороны к сдержанности, чтобы не допустить эскалацию ситуации,

– сказал Чжэн Цзюнь.

Китай атакует Тайвань