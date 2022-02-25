Си Цзиньпин сказал, что Россия должна содействовать урегулированию военного конфликта. Сделать это, по его словам, следует путём переговоров.
На тему Давайте сядем за стол переговоров, – Зеленский на русском обратился к Путину
Он подчеркнул, что нужно отказаться от "менталитета холодной войны".
Первая реакция Китая
Постпред КНР Чжан Цзюнь 24 февраля после вторжения призвал Россию и Украину продолжать переговоры. Это произошло во время экстренного заседания ООН в Нью-Йорке.
Мы внимательно следим за развитием событий вокруг Украины и призываем все стороны к сдержанности, чтобы не допустить эскалацию ситуации,
– сказал Чжэн Цзюнь.
Китай атакует Тайвань
В то же время Китай держит в напряжении соседнюю страну Тайвань. Там сообщили, что 9 китайских самолетов были зафиксированы в зоне своей Противовоздушной обороны. Это произошло через считанные часы после вторжения России в Украину.