Произошло это 24 февраля во время экстренного заседания ООН в Нью-Йорке. Чжан Цзюнь отметил, что Китай внимательно следит за всей ситуацией в отношении Украины и призывает все стороны военного конфликта к сдержанности и возобновлению дипломатических переговоров.

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Мы внимательно следим за развитием событий вокруг Украины и призываем все стороны к сдержанности, чтобы не допустить эскалации ситуации,

– сказал Чжэн Цзюнь.

Также в своей речи представитель Китая в ООН подчеркнул, что "возможность мирного решения еще сохраняется". По словам Чжэн Цзюня, в этой ситуации важно соблюдать Устав ООН.

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