Сі Цзіньпін сказав, що Росія має сприяти врегулюванню військового конфлікту. Зробити це, за його слова, слід шляхом перемовин.

До теми Сядьмо за стіл переговорів, – Зеленський російською звернувся до Путіна

Він наголосив, що треба відмовитись від "менталітету холодної війни".

Перша реакція Китаю

Постпред КНР Чжан Цзюнь 24 лютого після вторгнення закликав Росію та Україну продовжувати переговори. Це відбулось під час екстреного засідання ООН в Нью-Йорку.

Ми уважно стежимо за розвитком подій довкола України і закликаємо всі сторони до стриманості, щоб не допустити ескалації ситуації,

– сказав Чжен Цзюнь.

Китай атакує Тайвань

Водночас Китай тримає в напрузі сусідню країну – Тайвань. Там повідомили, що 9 китайських літаків зафіксували у зоні своєї Протиповітряної оборони. Це трапилось через лічені години після вторгнення Росії до України.