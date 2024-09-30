15:04, 30 сентября

Глава украинского МИД также подчеркнул, что для Украины один из ключевых приоритетов – это интеграция в ЕС. Важным шагом в этом контексте стало открытие переговоров о вступлении.

Рассчитываем на дальнейшую поддержку Венгрии на этом пути, как во время нынешнего председательства в ЕС, так и в дальнейшем. В частности, в поддержку открытия переговорных кластеров параллельно,

– подчеркнул Сибига.

Во время переговоров министры также скоординировали следующие шаги по развитию приграничной инфраструктуры, что будет способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между нашими странами.

"В этом контексте, мы договорились провести до конца этого года очередное заседание Совместной межправительственной комиссии", – отметил украинский министр.

Он также отметил, что он и Сийярто продолжают активную работу над развитием договорно-правовой базы, что будет способствовать укреплению сотрудничества и создаст новые возможности взаимодействия в сферах общего интереса.